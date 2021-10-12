صاحب الفكرة قالي هتحاكم.. شاهد مؤرخ عسكري يكشف أسرار تدمير الساتر الترابي بحرب أكتوبر

قال المؤرخ العسكري ، محمد الشافعي ، إن حرب الاستنزاف كانت البطل الحقيقي لانتصار حرب أكتوبر ، مؤكدا أن ما قام به الجيش المصري في حرب أكتوبر لم يحدث في تاريخ جيوش العالم .

وأضاف المؤرخ العسكري ، محمد الشافعي ، خلال لقائه لـ برنامج "صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " : أن الجيش المصري نجح في نهوض من كبوة النكسة للمقاومة في خلال 20 يوما فقط ، متابعا : " الجيش المصري نفذ أكثر من 4000 عملية مقاومة في 1000 يوم فقط .

وأشار " الشافعي " إلى أن هناك بعض العمليات التي قام بها الجيش المصري في حرب الاستنزاف غيرت استراتيجية الكون ، ومنها تدمير المدمرة البحرية " إيلات " .

وعن أسرار تدمير الساتر الترابي ، قال : " فكرة تدمير الساتر الترابي كانت لمهندس عسكري وهو اللواء باقي ذكي يوسف، وهو لم يكن له يد في وضع استراتيجية الحرب " .

وتابع : رفع يده وسط زمايله وزمايله مستغربين لأنه لم يكن عمله الأساسي ، واقترح فكرة مضخة المياه ، وقالي أنا هتحاكم بسبب اللي قولته ده ، وفي أقل من أسبوع اقتنعوا بالفكرة .