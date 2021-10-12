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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر قرار محمد مجدي أفشة بإلغاء حفل زفافه

فرحة أفشة
فرحة أفشة

قرر محمد مجدي “أفشة” لاعب الأهلي، إلغاء حفل زفافه، المقرر له اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

 

وكان من المقرر، أن يقام حفل زفاف أفشة بمسقط رأسه  في قرية كومبرا بناهيا بالجيزة.

 

وكتب أفشة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  “إنستجرام” في الساعات الأخيرة: “الحمد لله قدر الله وماشاء فعل، قررت إلغاء حفل زفافي في البلد، وذلك بناءً على تعليمات السلطات الأمنية نظرًا لظروف الكورونا وحرصا على حياة أهلي واخواتي اللي كانوا هيشرفوني”.

 

وتابع: “أشكر كل أصحابي وأهلي وكل الناس اللي كلمتني، وبعتتلي يهنوني وطبعا كنت أتمنى نقدر نفرح مع بعض، لكن لابد من احترام القانون والالتزام بما يخص أمن بلدنا وصحة أهلنا في المقام الأول”.

 

وأتم: “شكرا لكم وفرحتكم وصلت لي والحمدلله على كل شئ”.

 

كان الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، قد وافق على منح لاعب الفريق محمد مجدي أفشة، إجازة من أجل عقد قرانه منتصف أكتوبر الجاري.

 

وتأكد غياب محمد مجدي أفشة عن لقاء الحرس الوطني بطل النيجر بذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا من أجل الاحتفال بزفافه.

 

ومن المقرر أن تسافر بعثة فريق الأهلي إلى النيجر يوم 14 من الشهر الجاري قبل 48 ساعة من مواجهة الحرس الوطني.

 

وحصد الأهلي لقبي النسختين الماضيتين على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

 

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