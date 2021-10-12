خبرx ترند.. أفشة يعلن تأجيل زفافه.. هاشتاج الحضري يتصدر تويتر.. رامي جمال لزوجته: بفكر أطلقك

يرصد موقع “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

الحمد لله على كل شيء.. أفشة يعلن تأجيل زفافه

اعلن محمد مجدي "أفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تأجيل حفل زفافة نظرا لتعليمات لسلطات الأمنية الخاصة بظروف كرونا .

و كتب أفشة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل، قررت إلغاء حفل زفافي غدا في البلد وذلك بناء على تعليمات السلطات الأمنية نظرا لظروف الكورونا و حرصا علي حياة كل أهلى واخواتي اللى كانو هيشرفونى وحابب كل الناس اللى كل صحابي و اهلي و كل الناس اليس كلمتني و بعتتلي يهنوني وطبعا كنت اتمني نقدر نفرح مع بعض لكن لابد من احترام القانون و الالتزام بما يخص أمن بلدنا وصحة أهلنا فى المقام الأول، شكرا ليكم وفرحتكم وصلتني والحمد لله علي كل شيء".

بفكر أطلقك.. رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة

هنأ الفنان رامي جمال زوجتة بعيد ميلادها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشر رامي جمال صورة رومانسية برفقة زوجتة و علق قائلا : @nariiman_n يارب انت عارف اني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكري الزلزال القوي اللي جه مصر وانهارده عيد ميلادك برق ورعد وحاجه فله كده عرفت انا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم الحمد لله اننا مخلفناش لاني واثق ان ابننا كان اكيد هيبقي المسيخ الدجال نهايه العالم هتبقي بدايتها من بيتنا كل سنه وانتي اول واخر واحلي وارخم حاجه في حياتي بفكر اطلقك علشان اخد الدريسينج والحق يرجع لاصحابه happy birthday .

محمد هنيدي يعلن عن موعد مسرحيته الجديدة سلام مربع

أعلن الفنان محمد هنيدي عن موعد مسرحيته الجديدة " سلام مربع " والتي سيتم عرضها في السعودية، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام

نشر هنيدي صور من البوستر الخاص بالمسرحية وعلق قائلا : "‏لكل حبايبنا في السعودية .. استنونا بإذن الله هنولعها في ‎#موسم الرياض مع مسرحية سلام مربع على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ ٢٦ أكتوبر ان شاءالله"

هاشتاج الحضري يتصدر.. ومغردون: من يحاسبه على التضحية بالشناوي

تصدر الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر ترند موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر؛و جاء ذلك بعد ان عاتب محمد الشناوي الحضري خلال استبداله و نزول محمد أبو جبل ، بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء مصر و ليبيا ، في اطار مواجهات الجولة الرابعة بتصفيات افريقيا المؤهلة بكأس العالم .