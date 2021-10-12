محمد هنيدي يعلن عن موعد مسرحيته الجديدة سلام مربع

أعلن الفنان محمد هنيدي عن موعد مسرحيته الجديدة " سلام مربع " والتي سيتم عرضها في السعودية، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام

نشر هنيدي صور من البوستر الخاص بالمسرحية وعلق قائلا : "‏لكل حبايبنا في السعودية .. استنونا بإذن الله هنولعها في ‎#موسم الرياض مع مسرحية سلام مربع على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ ٢٦ أكتوبر ان شاءالله"

يشارك هنيدي في بطولة مسرحية "سلام مربع" أيتن عامر، محمد ثروت، إيمان السيد وغيرهم نخبة من النجوم

يشار أن محمد هنيدي حل ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على شاشة CBC وتحدث عن بداياته الفنية ومشواره كذلك عن فيلمه الأخير "الانس والنمس" وغيرهم الكثير من الموضوعات

الجدير بالذكر أن محمد هنيدي يعرض له حاليًا فيلم "الأنس والنمس" مع منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول وغيرهم نخبة من النجوم