نوال الزغبي تروج لكليبها الجديد "عكس الطبيعة"

نشرت الفنانة نوال الزغبي ، صور جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت نوال الزغبي ، بإطلالة جذابة وعلقت علي الصور قائلة : " يمكنكم مشاهدة كليب عكس الطبيعة علي يوتيوب ".

ولاقت الزغبي تفاعلا كبيرا من جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات حول جمالها “جميلة - اطلالة مميزة”.

يذكر أن كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

وروجت الفنانة نوال الزغبى لـ كليبها الجديد "عليه ابتسامة"، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.