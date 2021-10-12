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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي: العالم واجه تحديات جمة فى العاميين الماضيين على كافة المستويات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،إن العالم واجه تحديات جمة فى السنتين الماضيين على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية كافة نتيجة جائحة كورونا.

 وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة المذاعة اليوم، أنه قد ثبت استمرار الجائحة منذ قرابة العامين أن البشرية مثلما تتشارك فى الأخوة الإنسانية فهى أيضاً تتشارك فيما نواجه من تحديات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد اللاجئين الذي قدموا إلى مصر من دول أفريقيا بلغوا 6 ملايين، نتيجة لعدم الاستقرار التي شهدتها بعض الدول.

 

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بقمة " فيشجراد " بالمجر : مش بنسميهم عندنا " لاجئين " اسمهم " ضيوف " ، مؤكدا : "معندناش معسكرات لاجئين في مصر وبيتعلموا في مدارسنا وبنوفرلهم اللقاحات" .

 

ومن المقرر أن تتناول القمة عددا من الموضوعات، على رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.

 

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فإن زيارة الرئيس السيسى إلى بودابست ستشهد أيضا عقد مباحثات ثنائية مكثفة مع كبار المسؤولين المجريين في مقدمتهم رئيس الوزراء فيكتور أوربان، والرئيس يانوش أدير، لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، فضلا عن التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي جائحة كورونا الأخوة الإنسانية

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