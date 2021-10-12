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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التمويل العقاري| الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية بمساحات تصل لـ150 مترا.. تفاصيل

دار مصر
دار مصر

تُجهز وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

 

وسيتم طرح وحدات جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3 %، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد، بمشاريع الإسكان المتميز دار مصر وسكن مصر وJANNA.

 

وتتواجد شقق دار مصر بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

 

وتتكون عمارات مشروع دار مصر من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة؛ والمشروع به أسانسير في كل عمارة، ويحيطه سور خرساني، كما يوجد مساحات متعددة في مشروع دار مصر بداية من 100 إلى 150 مترا.

 

يتضمن مشروع دار مصر العديد من الخدمات. حيث يتوافر به: مول – مسجد – مدرسة – لاند سكيب – مصاعد – أسواق – محلات تجارية – خدمات منفصلة – أمن وحراسة.

المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية دار مصر الإسكان المتميز سكن مصر حدائق أكتوبر

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