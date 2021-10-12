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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باسم القرنقوطي يتوج بذهبية مستر أولمبيا للقوة البدنية

باسم القرنقوطي لاعب
باسم القرنقوطي لاعب منتخب مصر للقوة البدنية

حصد باسم القرنقوطي لاعب منتخب مصر للقوة البدنية، الميدالية الذهبية  “ وزن 100 كجم رجال"، في بطولة مستر أولمبيا، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية

وجاء القرنقوطي في المركز الأول، بمجموع 930 كجم، مقسمة رفعة إسكوات الأرجل “ 335 كجم"، ورفعة بنش الصدر “ 260 كجم"، ورفع الديدليفت الظهر “ 335 كجم”، ليحقق البطل المصري رقما قياسيا في وزنه، ويتوج أيضا بلقب بطل أبطال البطولة.

وشاركت بعثة منتخب مصر للقوة البدنية بثلاثة لاعبين في “مستر أولمبيا”، وهم باسم القرنقوطي" صاحب الميدالية الذهبية، وإسلام عبد المعين، وحصد ميدالية فضية في وزنه، وأماني ربيع التي حصدت ذهبية أيضا.

يذكر أن البطل المصري ممدوح السبيعي، المعروف باسم "بيج رامي"، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ رياضة كمال الأجسام، بتتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، أول أمس الأحد، وذلك للمرة الثانية على التوالي في مسيرته الاحترافية، بعدما حصد اللقب في العام الماضي 2020، وذلك عقب نهاية منافسات النهائي الذي أقيم اليوم في مدينة أورلاندو الأمريكية، التي تقع في ولاية فلوريدا.

وتفوق بيج رامي على منافسيه الأمريكي براندون كيري والإيراني هادي شوبان، ليحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي بعد أداء رائع على مدار يومي السبت والأحد.

إنجازات بيج رامي:

فاز ممدوح السبيعي ببطولات وشهادات علي الصعيد المحلي وعالميًا وحقق العديد من الألقاب فقد أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012، وحاز المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة في نفس العام وتوالت ولم يتوقف مشواره عند ذلك بل نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013.

بدأ ممدوح السبيعي منافساته في مستر أولمبيا في عام 2013، وحل فى المركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا و السابع في مسابقة 2014 وتمكن من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام وحاز السبيعي المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا 2015 والمركز الرابع ببطولة  2016 والمركز الثاني 2017 والمركز الأول ببطولة ارنولد كلاسيك أوروبا 2017 والمركز السادس مستر أولمبيا 2018، والمركز الأول في مستر أولمبيا 2020، كأول مصري يحقق هذا الإنجاز، ثم حافظ على إنجازه بالتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

 


 

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