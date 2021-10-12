الحمد لله.. رمضان صبحي يحتفل بفوز المنتخب بصحبة محمد صلاح.. شاهد

شارك رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر، متابعيه صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر رمضان صبحي بصحبة اللاعب محمد صلاح، بدون تيشيرت، من داخل غرفة تغيير الملابس، وعلق رمضان صبحي كاتبًا: “الحمد لله”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ رمضان صبحي علي الصورة، كالاتي:

“رجالتنا - احسن لاعيبه في مصر - ربنا يحميكوا”.

أهداف مباراة مصر وليبيا:

افتتح منتخب مصر التهديف في مباراة ليبيا مساء أمس عند الدقيقة 40 عن طريق أحمد أبو الفتوح من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ويشاهدها الحارس وهي تسكن شباكه.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني فى الدقيقة 47 عن طريق مصطفى محمد من رأسية قوية بعد عرضية رائعة من عمر مرموش من الناحية اليسرى.

وجاء هدف منتخب مصر الثالث في الدقيقة 72 عن طريق رمضان صبحي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

مصر رفعت رصيدها إلى 10 نقاط لتقترب بشدة من التأهل إلى المرحلة النهائية في التصفيات، وتوسع الفارق مع ليبيا إلى 4 نقاط والجابون إلى 6 نقاط قبل جولتي الختام.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة



ويواجه منتخب مصر، منافسه أنجولا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر ضد أنجولا يوم السبت الموافق 13 نوفمبر.

ويحتاج فريق كيروش إلى الفوز في مباراة واحدة فقط من أجل ضمان التأهل إلى المرحلة الفاصلة دون النظر إلى نتائج المنافسين.

يذكر أن المرحلة الفاصلة ستشهد مباراتين ذهابا وإيابا بين أبطال المجموعات الـ10 ليتأهل 5 منتخبات إلى كأس العالم في قطر العام المقبل.

ترتيب مجموعة الفراعنة :

المركز الأول : مصر 10 نقاط

المركز الثاني : ليبيا 6 نقاط

المركز الثالث : الجابون 4 نقاط

المركز الرابع : أنجولا 3 نقاط