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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصحبة سامر المصري.. أحدث ظهور لـ ماجد المصري عبر انستجرام

ماجد المصري بصحبه
ماجد المصري بصحبه سامر المصري

نشر الفنان ماجد المصري صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. 

وظهر ماجد المصري بصحبة الفنان سامر المصري، وعلق ماجد المصري علي الصورة، كاتبًا: “مع الصديق الغالي والفنان الرائع ( سامر المصري)”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ ماجد المصري:

“شبه بعض أوي - انا فاكركوا اخوات - بحبكم انتم الاتنين - بالتوفيق”.

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يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.

 
وشارك ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر"  الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.
 
"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
 
ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

 

الفنان ماجد المصري ماجد المصري الفنان سامر المصري سامر المصرى مسرحية لوكاندة الأوباش

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