الدفع بـ 14 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه للسيطرة على حريق مصنع بالعاشر

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حادث نشوب حريق بمصنع للأدوات المنزلية بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق بمصنع الأدوات المنزليه وكذلك سيارات إسعاف لنقل أي حالات إصابه لأقرب مستشفي وتقديم الإسعافات الأوليه اللازمه لهم.

وأعلنت الدكتوره اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي أنه بالمتابعة مع جهاز العاشر من رمضان تم الإفادة بوصول ١٤ سياره إطفاء و 3 خزانات مياه وجاري التعامل والسيطرة على حريق مصنع الأدوات المنزلية ولم يسفر الحادث عن وقوع ايه وفيات ، فضلاً عن حاله إصابه واحده باختناق وتم التعامل معها بموقع الحادث وتماثلت للشفاء.

وقالت المتحدثه الرسميه أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حريق بمصنع للأدوات المنزلية بمدينة العاشر من رمضان وجاري المتابعه المستمرة والموافاة بما يستجد من احداث.