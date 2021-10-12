القليوبية في 24 ساعة| تجديد حبس مسعف وأخته بتهمة قتل ابنة شقيقهما.. إزالة 14 محلا مخالفا على حرم النيل.. حبس موظفين بتهمة النصب على المواطنين.. الهجان يناقش تطوير شارع فريد ندا

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث أمر قاضى المعارضات بمحكمة بنها الجزئية فى القليوبية بتجديد حبس كلا من "هانم م م" 65 سنة ربة منزل وشقيقها "سامى م م"، 35 سنة مسعف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لتعديهما بالضرب على ابنة شقيقهما المتوفى صاحبة الـ 11 عاما وصعقها بالكهرباء، بعد ربطها من يديها ورجليها ما أدى إلى وفاتها.

أقرا أيضا:

رصفه بالكامل.. محافظ القليوبية يناقش تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها



النيابة العامة كانت قد أمرت فى 8 أكتوبر الجارى بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات مع تحرير فيش وتشبيه لهما إلى جانب عمل معاينة تصويرية وتمثيل للواقعة بموقع الجريمة بقرية كفر مويس التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.



كانت طفلة قد لقيت مصرعها بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية إثر تعرضها لوصلة من الضرب والتعذيب على يد عمتها وعمها "شقيقا والدها" بعد ادعائهما تأديبها لمحاولة المجنى عليها الحصول على مبالغ مالية من عمتها دون علمها جرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى باستقبال طفلة صحبة عمها متوفية إثر إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب ووجود بعض الإصابات بالجسم، مدعيا سقوطها من شرفة المنزل من الطابق الأول سكن عمتها المجاور له.



على الفور جرى تشكيل فريق من البحث الجنائى بقيادة اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وانتقل لمكان الواقعة وبإجراء الفحص تبين أن الجثة لطفلة "أنوار م م"، 11 عاما، طالبة، مقيمة دائرة المركز، بها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى إجراء معاينة لمكان الواقعة تبين عدم وجود آثار دماء أو ما يدل على سقوط الطفلة المتوفاة بمكان الواقعة حسبما ادعى عمها.



بإجراء التحريات من قبل الفريق البحثى وسؤال شقيقى الطفلة المتوفية، أكدا أنهما مقيمان لدى عمتهم "ه م م" 65 سنة، ربة منزل، بعد وفاة والدهم منذ عامين، وتركتهم والدتهم وانتقلت لموطنها "دولة الأردن"، كما أن عمتهم دائمة التعدى على شقيقتهما بالضرب بقصد تأديبها واستعانت يوم الواقعة بعمهما.



بتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة على الطفلة المتوفاة، أكد وجود آثار كدمات بالوجه والذراعين والظهر والساق اليمنى وجرح قطعى أعلى الحاجب، ولا توجد أية كسور الرأس أو الجسم حسبما أدعى عمها وعمتها سقوطها من علو وجرى التحفظ على عم وعمة المتوفية وبمواجتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالتعدى عليه المجنى عليها بالضرب بقصد تأديبها لسرقة أموال من عمتها.



وبعرض المتهمين على النيابة، صرحت بدفن جثة الطفلة المجنى عليها، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان ما بها من إصابات وتاريخ تلك الإصابات والأدوات المستخدمة فيها ومعرفة سبب الوفاة، وحجز المتهمين وعرضهم باكر رفقة تحريات رجال البحث الجنائى حول الواقعة.



من ناحية اخري شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة التي شنتها محافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن ومجلس مدينة بنها لإزالة 14 محل مخالف على مساحة 3000 متر مربع على حرم الرياح التوفيقي بمدينة بنها بمنطقة الحرس الوطني وذلك ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.



وقال المحافظ أنه يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة، وخاصة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والمصارف الزراعية لفرض هيبة الدولة وحماية الأرض الزراعية ونهر النيل وفروعه.



وأكد المحافظ أن حملات إزالة التعديات التي تتم بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة تهدف إلى تأكيد هيبة الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية، والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى أراضي الدولة، مؤكدا استمرار الحملات حتى استعادة جميع أملاك الدولة المتعدى عليها.



وأضاف المحافظ أن التعديات على منافع الري تمثلت في محلات مخالفة بالمسلحات الخرسانية، أنشئت أعقاب ثورة 25 يناير ، وتم إزالتها بالكامل وسيتم رفع جميع التشوينات وناتج الهدم وإعادة الأرض على ما كانت عليه وتشجيرها وزراعتها مرة أخرى، والمتابعة المستمرة لعدم عودة المخالفة مرة أخرى، مؤكدا أن الدولة تقوم بمجهودات غير عادية في الحفاظ على المجاري المائية وحماية نهر النيل والحفاظ على مياهه، من خلال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.



عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة البدء في المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا، بدءا من كوبري المصنع الحربي وحتى مدخل مدينة بنها على الطريق الزراعي بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية، والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.



وخلال الاجتماع ناقش المحافظ، التصور المقترح لأعمال التطوير، والتي تشتمل على رصف الطريق بالكامل، وتنسيق الحدائق والجزر الوسطى وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين وإتاحة أماكن للترفيه وزيادة المسطحات الخضراء .



وقال المحافظ ان المشروع يهدف إلى تنسيق وتجميل المكان وإعادة صياغة المنطقة وفقا لرؤية معمارية تعمل على تحسين الرؤية البصرية، حيث راعى التصميم أيضا تفادي المشاكل المرورية للقطاع بالكامل، وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية له، ورفع كفاءة الطريق من حيث التشجير والإضاءة وتحديد مسارات المشاة لإعادة الوجه الحضري والجمالي بالشارع كله.



ووجه المحافظ المكتب الاستشاري بسرعة اعتماد اللوحات الهندسية والبدء في تنفيذ المشروع فورا لاستكمال أعمال التطوير بشارع فريد ندا والانتهاء من المشروع بالكامل في أقرب وقت وطبقا للمواصفات القياسية المتفق عليها.



من جانبها قررت النيابة العامة فى القليوبية حبس موظفين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالنصب على المواطنين المخالفين بالتعدي على الطريق العام وتحصيل أموال منهم ازيد من قيمة المخالفات المقررة عليهم .



حيث قام المتهمين بتدوين قيمة مخالفات اعلى من المقررة للاستيلاء عليها لمصلحتهما فى إطار التربح المادي وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وطلبت النيابة دفتر إيصالات التحصيل من مجلس المدينة التابع لهما المتهمان.



وكانت معلومات سرية وردت لرئيس مباحث الأموال العامة تفيد قيام موظفين بإحدى مجالس المدن باستغلال وظيفتهما واستغلال نفوذهم وتحصيل أموال من المواطنين المتعدين على الطريق العام بتحصيل مبالغ مالية منهم على غير الحقيقة.



تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية وتوصلت التحريات الى ان المتهمين استغلا موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما المتمثلة فى منع إشغالات الطريق وتحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين بقيمة أكبر من المدونة فى الإيصالات المُسلمة إليهما والتحصل على باقى القيمة لمصلحتهما فى إطار التربح المادى والقى القبض على المتهمان وتحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، من ضبط 5 أشخاص بقرية طنان في قليوب لحيازتهم أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف استأجرهم موظف بالتعليم من إحدى عائلات القرية للتشاجر مع أفراد عائلة أخرى بسبب خلافات بين العائلتين وسابقة تحرير محاضر رسمية بين الطرفين.



تحرر محضرا بالواقعة وألقي القبض على المتهمين بينما لاذ المُحرض بالفرار، وتولت نيابة مركز قليوب التحقيق التي أمرت بحبسهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات، وسرعة ضبط موظف التعليم.



وكانت معلومات سرية وردت إلى المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز قليوب، أفادت بقيام سعد.س.ع موظف بالاستعانة بأشخاص آخرين للتشاجر مع عائلة مهران بقرية طنان، وقيام المحرض ومعاونوه بإعداد أسلحة بيضاء ومولوتوف لاستخدامها في المشاجرة.



تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، فكلف اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية بإعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين.



وعلي الفور قاد المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز قليوب، قوة أمنية وتم محاصرة المتهمين أمام أحد المنازل وضبطهم وتبين أنهم 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء ومولوتوف.



وأقروا بحيازتهم الأسلحة وزجاجات المولوتوف بقصد استخدامها في التشاجر مع عائلة مهران والانتقام منهم بتحريض من موظف بالتعليم بسبب خلافات سابقة بين الطرفين حيث جرى تحريز الأسلحة المضبوطة معهم وزجاجات المولوتوف وتولت النيابة التحقيقات.



كما عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة البدء في المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا، بدءا من كوبري المصنع الحربي وحتى مدخل مدينة بنها على الطريق الزراعي بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية، والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.



وخلال الاجتماع ناقش المحافظ، التصور المقترح لأعمال التطوير، والتي تشتمل على رصف الطريق بالكامل، وتنسيق الحدائق والجزر الوسطى وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين وإتاحة أماكن للترفيه وزيادة المسطحات الخضراء .



وقال المحافظ ان المشروع يهدف إلى تنسيق وتجميل المكان وإعادة صياغة المنطقة وفقا لرؤية معمارية تعمل على تحسين الرؤية البصرية، حيث راعى التصميم أيضا تفادي المشاكل المرورية للقطاع بالكامل، وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية له، ورفع كفاءة الطريق من حيث التشجير والإضاءة وتحديد مسارات المشاة لإعادة الوجه الحضري والجمالي بالشارع كله.



ووجه المحافظ المكتب الاستشاري بسرعة اعتماد اللوحات الهندسية والبدء في تنفيذ المشروع فورا لاستكمال أعمال التطوير بشارع فريد ندا والانتهاء من المشروع بالكامل في أقرب وقت وطبقا للمواصفات القياسية المتفق عليها .