بيان صادم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن لقاح موديرنا

قال علماء في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن شركة موديرنا، لم تفِ بجميع معايير الوكالة لدعم استخدام الجرعات المعززة من لقاح فيروس كورونا.

وقال موظفو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن بيانات لقاح موديرنا أظهرت أن الجرعة المعززة تزيد من الأجسام المضادة الواقية، لكن الفرق في مستويات الأجسام المضادة قبل وبعد الجرعة المعززة لم يكن قويا بما يكفي.

وتم إصدار الوثائق قبل اجتماع هذا الأسبوع لخبراء إدارة الغذاء والدواء لمناقشة الجرعات المعززة من اللقاح.

عادة ما تتبع إدارة الغذاء والدواء نصائح خبرائها، لكنها غير ملزمة بالقيام بذلك. وستجتمع لجنة من المستشارين للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأسبوع المقبل لمناقشة توصيات محددة حول الاشخاص المؤهلين للحصول علي جرعة معززة، إذا سمحت إدارة الغذاء والدواء بذلك.

وقال جون مور، أستاذ علم الأحياء الدقيقة و علم المناعة في كلية طب وايل كورنيل في نيويورك، في رسالة "تسعى موديرنا للحصول على إذن بجرعة معززة تبلغ 50 ميكروغرامًا، أي نصف قوة اللقاح الأصلي الذي يُعطى في جرعتين بفارق أربعة أسابيع تقريبًا".

وقالت شركتا موديرنا وجونسون آند جونسون، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يجب أن تأذن بجرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا الخاصة بها، مستشهدين بالبيانات التي أظهرت تراجع فعالية كليهما بمرور الوقت.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تم إصدار التعليقات في وثائق موجزة من قبل الشركات قبل اجتماع الخبراء الخارجيين لإدارة الغذاء والدواء يومي الخميس والجمعة لمناقشة الجرعات المعززة من اللقاحات.

واستشهدت شركة موديرنا بالبيانات التي تدعم فائدة الصحة العامة للجرعة المنشطة وقدمت حجة للحصول على تصريح من الولايات المتحدة بالحقنة في البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وكذلك الأفراد المعرضين لمخاطر عالية.