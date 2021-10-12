نشأت الديهي يفضح قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الساعات القليلة الماضية فضحت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، وكذبت فكرة السمع والطاعة داخل الجماعة .

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن “، أن إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج أصدر قرارا بإقالة والتحقيق مع محمود حسين الأمين العام للجماعة وعضو مكتب الإرشاد ، ومحمد عبد الوهاب مسؤول رابطة الاخوان المصريين في الخارج ، ومدحت الحداد عضو مجلس الشورى العام للجماعة الإرهابية، وغيرهم من القيادات الإخوانية المتواجدة في تركيا”.

وتابع :" إبراهيم منير أقال قيادات الإخوان المتواجدين في تركيا على خلفية قضايا فساد قاموا بها هؤلاء في تركيا، ومنها الحصول على اموال التبرعات التي تصل للجماعة لتحقيق مصالح شخصية"، مضيفا:" قيادات الإخوان يفضحون بعضهم البعض في الخارج ".

وأكمل نشأت الديهي :" حدث صدام وخلاف وصراع بين قيادات الإخوان بسبب الأموال والمناصب"، مضيفا:" جماعة الإخوان الإرهابية تقدم نفسها على أنها جماعة دعوية ولكن تلك الجماعة الإرهابية بعيدة كل البعد عن الدين والدعوة للدين الإسلامي ".