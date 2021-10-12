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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إعفاء 90% من غرامات تأخير الإسكان فى هذه الحالة

وزير الإسكان الدكتور
وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة  وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمي (أ) بمسمى "جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة" .

ويتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهوري رقم (316) لسنة 2021 بتخصيص (65494.38 فدان) تقريباً، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الذى قمة وظائفه من الدرجة الممتازة، واستكمال باقي الإجراءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

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تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالمدن الجديدة 

وأشار وزير الإسكان عاصم الجزار، إلى أنه أنه تمت الموافقة على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

 وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية، على أن تسرى هذه التيسيرات فى الحالات الآتية، الحالات الساري تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضي التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضاً على، تخصيص قطعتي أرض بمدينة العلمين الجديدة، لصالح احدى شركات الاتصالات، لإقامة سنترالين، وكذا تخصيص قطعتي أرض، بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، لإقامة سنترالين، بالإضافة إلى تخصيص 4 وحدات أرقام (4،3،2،1) بالدور الأرضي بالعمارة رقم (26) بالمجاورة الأولى بالحى الرابع، بمدينة دمياط الجديدة، لصالح مجلس الأمناء بمدينة دمياط الجديدة، بنظام مقابل الانتفاع، لاستخدامها بنشاط عيادات تأمين صحى.

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