وزيرا ثقافة مصر والأردن يشهدان الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وهيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، الاحتفالية الضخمة التى أقيمت بمناسبة مئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية ونظمها صندوق الحسين للإبداع والتفوق بالتعاون مع جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن وأحياها أوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة أوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى مع المطربة غادة عباسى بقيادة الموسيقار الدكتور هيثم سكرية.

وكان ذلك على مسرح قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب بحضور شريف كامل سفير مصر بالأردن وعدد من الأمراء والسفراء وأعضاء السفارة المصرية وهزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة الاردنية ومجموعة من الشخصيات السياسية والعامة بالأردن تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ملك الأردن.

قدمت عبد الدايم التهنئة للأردن وشعبها وأكدت فخرها بالتواجد المصرى فى الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة ، واشارت الى ان مشاركة الاوركسترا السيمفونى فى هذه المناسبة يعد نواة لتعزيز التعاون مع الاشقاء فى مختلف مجالات الابداع باعتبار القوى الناعمة من اهم وسائل التواصل بين الشعوب .

من جانبه وجهت هيفاء النجار الشكر لمصر وللدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على المشاركة فى الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة ، وأبدت سعادتها بالتعاون المثمر مع مصر وثمنت الاستفادة من خبرائها فى مختلف مجالات الإبداع وبالمستوى المتميز للاوركسترا والذى نجح باقتدار فى تقديم سيمفونية حبيتك عمان والتى صورت تاريخ المملكة .

وكان اوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة اوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسى بقيادة الموسيقار الدكتور هيثم سكرية قد قدم سيمفونية بعنوان "المملكة الأردنية الهاشمية .. حبيتك عمان " من تاليف قائد الحفل وكلمات على البتيرى وتحكي قصة الأردن من خلال محاور متعددة وتصور تأسيس الدولة الأردنية وتعايش نسيجها بمختلف أطيافه ويتم من خلالها استخدام الألحان الشعبية الأردنية كأفكار بنائية وألحان دالة كما تتناول مسيرة الهاشميين عبر الزمن مروًرا بالثورة العربية الكبرى وتعريفا بالملوك الهاشميين الذين أسسوا لنهضة الأردن، يليها تصويرا لعهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع السرد الدرامي لحياته قبل توليه الحكم وتصوير الأفراح الأردنية من خلال العرس الأردني الذي يتم فيه تقديم نماذج لحنية من شتى مناطق المملكة الشمالية والجنوبية والريفية والبدوية والأصول الفلسطينية والشامية والشركسية، وتجسد ايضا مسيرة الأردن والتقدم والازدهار في مختلف المجالات العلمية، الاقتصادية، التعليمية، النهضة العمرانية وغيرها من المجالات وتم تقسيها الى خمس حركات هى الثورة العربية الكبرى ، ميلاد أمير هاشمي ، العرس الأردني . مرثية الحسين والفجر الجديد .

تضمنت الاحتفالية كلمة سهى بواب المديرة التنفيذية لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن التي رحبت خلالها بالحضور الفني والثقافي المصري وحرصت مندوب الملك عبد الله الثاني هيفاء النجار ، وزيرة الثقافة الاردنية علي إهداء درع التكريم للدكتور ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تقديرا للمشاركة المتميزة لأوركسترا القاهرة السيمفوني في الاحتفال بمئوية اللملكة كما تسلم الموسيقار هيثم سكرية درع تكريم والدكتور علي ياغي ومدير عام صندوق الحسين للابداع و التفوق.