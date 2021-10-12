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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فوزه بالأغلبية.. الصدر يحذر من محاولات الضغط على مفوضية انتخابات العراق

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

حذر زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات البرلمانية العراقية، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، من محاولات بعض الكتل الضغط على مفوضية الانتخابات.

وقال الصدر عبر حسابه بموقع "تويتر": "ليس من المهم من يكون الفائز في هذه الانتخابات، بل المهم كل المهم هو الشعب العراقي من الناحية الخدمية والأمنية وما شاكل ذلك".

وأضاف الصدر "الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير إعلان النتائج والضغط على مفوضية الانتخابات سيكون أول نتائجها السلبية هو تضرر الشعب لا تضرر الكتل السياسية من ناحية الخدمات واستفحال الإرهاب وغيرها".

وتابع قائلا: "كل هذه الأساليب قد تنتج زيادة في مقاعد الكتلة الأكبر بل وإن تراجعها لا يضر الكتلة الأكبر فهي لا تريد إلا نفع العراق وشعبه ولا يهمها المصالح الخاصة على الإطلاق".

واختتم حديثه: "ندعو الجميع لضبط النفس والتحلي بروح الوطنية من أجل الوطن والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية وعدم اللجوء إلى ما لا يحمد عقباه".

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وجدد تحالف “الفتح” العراقي، في وقت سابق من اليوم، رفضه النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه سيدافع عن أصوات مؤيديه.

وقال التحالف في بيان حول النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية: “نرفض النتائج الأولية ولم نجد الشفافية الواضحة وسندافع عن أصوات جماهيرنا”.

ودعا تحالف فتح مفوضية الانتخابات العراقية لإعلان النتائج بشفافية، مشيرا إلى أن هناك مليون صوت لم يتم فرزهم ضد النتائج الأولية.

وأضاف التحالف في بيانه قائلا: “اعتراضنا على نتائح الانتخابات ليس موجها ضد كتلة سياسية وندعو الجماهير لجعل اعتراضهم عليها وفق الطرق القانونية”.

 

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