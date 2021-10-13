تأجيل محاكمة قاتل جارته بعد علاقة آثمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل جلسات محاكمة عامل بتهمة قتل جارته بسبب علاقتهما الآثمة في دار السلام لجلسة 17 نوفمبر.



عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.



وكشفت أمر الإحالة في القضية رقم 1096 لسنة 2021 كلي حلوان أن المتهم حسام . إ - ۲۲ سنة – عامل، أنه في ۲۰۲۱/۱/۱ بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة : قتل المجني عليها - آية سيد علي - عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على الخلاص منها على إثر خلف بينهما نشب بسبب رغبة ضحيته في التقدم لها بالزواج وما أن رفض الأمر توعدت له بفضح أمر علاقتهما الجنسية لأهليتها فخشی بطشهم فأعد مخططا إجراميا للإجهاز عليها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتحضير سلاح أبيض (سکین)، ومواعدة ضحيته بالتقابل تمهيدا لاستدراجها بالحيلة إلى إحدى المناطق النائية غير الآهلة بالسكان، مضمرًا الشر في نفسه تجاهها، ونفاذا لما وغر في صدره ورجاحة عقله من نية خبيثة ظفر بها حال وصولهما لمحل الواقعة استل من بين طيات ملابسه سلاحه الحاد، وغافلها بطعنتين استقرا بمحيط عنقها ووجهها حتى خارت قواها وسقطت أرضا مضرجة بدمائها فجثم عليها ضاغطا بيديه على عنقها قاصدا من ذلك التيقن من وفاتها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و الذي أوری عن وفاتها نتيجة لإسفكسيا الخنق.

وأوضح أمر الإحالة أنه اقترنت جناية القتل المار بيانها جناية أخرى؛ إذ إنه في ذات الزمان خطف ذات المجني عليها بالتحايل بأن استدرجها موهما إياها بضرورة مرافقته للتنزه حتى تمكن من حجبها عن أهلها وذويها. وأشار إلى أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض (سكين) دون مسوغ من قانوني.

وتضمنت شهادة الشهود حيث شهد محمد محمود : 41 سنة - مالك محل تجاري بحضور نجل شقيقته المتهم إليه، وإقراره له بأنه كانت تجمعه علاقة عاطفية بينه وجارته المجني عليها تطورت لعلاقات جنسية بينهما وما أن طلبت الأخيرة منه التقدم لأهليتها لخطبتها والزواج، وهددته بفضح أمر علاقتهما لأهليتها انتوی قتلها واستدرجها من محيط مسكنها إلى منطقة نائية وقام بقتلها.