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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 3 طرق غير تقليدية حضري الكيك لأشهر الشيفات

صدى البلد

 من ألذ الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها فى المنزل هى الكيكة، اليكم أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيكة وفقا لأمهر الشيفات أختارى الطريقة التى تناسبك
 

كيكة الشوفان للشيف أميرة شنب 


المقادير 



100 جرام زبدة
2 وربع كوب دقيق
3/4 كوب سكر
ملعقة ونصف صغيرة بيكنج باودر
2 بيضة
ربع لعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
ربع كوب شوفان
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
نصف ملعقة صغيرة ملح

 

طريقة التحضير لكب كيك الشوفان



- فى وعاء اخلطى كل من الزبدة و السكر والموز والبيض والفانيليا جيدًا وضعي المكونات الجافة والفراولة في وعاء وقلبيهم ثم أضيفيهم للخليط السابق.
- قلبي الخليط بالكامل بالملعقة ليصبح لدينا خليط سميك ووزعي الخليط في قوالب الكب كيك
- زيني الكب كيك وضعيه بالفرن لينضج ثم زيني الكب كيك بقطع اللوز


 كيكة اليانسون للشيف غادة التلي

 

إليك  طريقة عمل كيكة اليانسون بخطوات الشيف غادة التلي 

 

مقادير كيكة اليانسون


2 كوب دقيق 

كوب سكر 

كوب لبن 

كوب زيت

4 بيض 

فانيلا 

بيكنج بودر 

ملعقة صغيرة 

يانسون مطحون 

2 ملعقة كبيرة يانسون حب 

4 ملعقة كبيرة سمسم 


طريقة عمل كيكة اليانسون


1- في العجانة ضعي الزيت مع البيض بالتدريج واخفقيهم جيدا ثم ضيفي الفانيلا واليانسون الحب واليانسون البودرة ثم ضيفي كوب من اللبن واستمري في الخفق

2- ادهني القالب بالزيت فقط ثم رشي رشة من السمسم الابيص في القاع وعلى جوانب القالب ثم ضعي الخليط في القالب وادخليه الفرن على درجة حررة 180 لمدة 45 دقيقة وقدمي كيكة اليانسون.

تشيز كيك بالشوكولاتة

مقادير تشيز كيك بالشوكولاتة 

5 بيض 

1 كوب سكر 

فانيلا 

كريمة مخفوقة 

- للزينة

لوز  شرائح

تشيز كيك بالشوكولاتة 

50 جرام زبدة 

نصف كوب شوكولاتة مذوبة 

نصف كوب زبادي 

علبة بسكوت شاي 

2 ملعقة كبيرة سكر 

2 ملعقة كبيرة كاكاو 

1 ملعقة قرفة 

2 علبة جبنة كريمي 

طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة

1-فى وعاء  تخلط الزبدة البسكويت مع البسكويت  ثم يقلب جيدًا، ويوضع في قالب التشيز كيك ويتم وضعه فى الثلاجة.

2- في الخلاط يتم  خلط الجبنة مع الزبادي، ثم قومى بإضافة البيض والسكر والفانيليا والشكولاتة المذابة.

3-يخرج القالب من الثلاجة ثم يضاف عليه الخليط ويوضع في الفرن  ثم يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد.

4-يوضع في الثلاجة حتى يتماسك ثم يزين. 

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