لطيفة تحتفل بوصول الأستاذ لـ5 ملايين مشاهدة

احتفلت الفنانة لطيفة بوصول اغنيتها الجديدة “الأستاذ” الي 5 مليون مشاهد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت لطيفة مقطع فيديو لأغنية “الأستاذ”، وعلقت عليها كاتبة: “فرحانة وسعيدة بحبكم و دعمكم ل #الاستاذ ٥ مليون مشاهدة على اليوتيوب”.

شاركت لطيفة أغنية "الأستاذ" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.



وتجاوز الكليب حاجز 2 مليون مشاهدة ، إذ حقق 2 مليون و 60 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 7 سبتمبر الجاري، وظهر معها الفنان أحمد كرارة في أحداث الكليب الذي تم تصويره بجوار أهرامات الجيزة.



علّقت الفنانة التونسية لطيفة على قرار إسناد رئاسة الوزراء التونسية إلى السيدة نجلاء بودن، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر .

حيث علقت لطيفة قائلة: لأول مرة فى تاريخ تونس والعالم العربى رئيسة حكومة امرأة، موش غريب على بلد فيها وزارة للمرأة ، السيدة نجلاء بودن بالتوفيق لك ولبلادي الغالية ثقتى كبيرة فى شعبنا".