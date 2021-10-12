عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تحتفل بوصول الأستاذ لـ5 ملايين مشاهدة

صدى البلد

احتفلت الفنانة لطيفة بوصول اغنيتها الجديدة “الأستاذ” الي 5 مليون مشاهد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشرت لطيفة مقطع فيديو لأغنية “الأستاذ”، وعلقت عليها كاتبة: “فرحانة وسعيدة بحبكم و دعمكم ل #الاستاذ ٥ مليون مشاهدة على اليوتيوب”.

 

شاركت لطيفة أغنية "الأستاذ" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.


وتجاوز الكليب حاجز 2 مليون مشاهدة ، إذ حقق 2 مليون و 60 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 7 سبتمبر الجاري، وظهر معها الفنان أحمد كرارة في أحداث الكليب الذي تم تصويره بجوار أهرامات الجيزة. 

 

بمركب في البحر.. أحدث ظهور لـ مايا دياب بإطلالة جذابة

بروج أحمر .. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها


علّقت الفنانة التونسية لطيفة على قرار إسناد رئاسة الوزراء التونسية إلى السيدة نجلاء بودن، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر .

 

حيث علقت لطيفة قائلة: لأول مرة فى تاريخ تونس والعالم العربى رئيسة حكومة امرأة، موش غريب على بلد فيها وزارة للمرأة ، السيدة نجلاء بودن بالتوفيق لك ولبلادي الغالية ثقتى كبيرة فى شعبنا". 

 

الفنانة لطيفة لطيفة الاستاذ 5 مليون مشاهد اغنية الاستاذ

موضوعات متعلقة

بمركب في البحر.. أحدث ظهور لـ مايا دياب بإطلالة جذابة

محمد رمضان يرقص مع مضيفة طيران داخل طائرة .. فيديو

بروج أحمر .. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

قبلات رومانسية.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته من داخل السيارة.. فيديو

ترشيحاتنا

هل الاحتفال بمولد النبي بدعة؟.. أمور تخرس ألسنة المحرمين

امنحوهن حق الحياة.. مجموعة العشرين تدعو لحماية حقوق المرأة الأفغانية

إحالة المسئولين للتحقيق.. تفاصيل رقص طلاب مدرسة ثانوي بالجيزة على مهرجان شعبي

متي يتم تطعيم الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما ؟..مستشار الرئيس يجيب

كنت باخد 100 جنيه .. عصام عبد الفتاح : الحكم يتقاضي 7 آلاف جنيه فى المباراة

الأمم المتحدة تستدعي مسئولة ثانية من إثيوبيا بعد تصريحات مثيرة للجدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ارتفاع عدد ضحايا سقوط كوبري المشاة بطور سيناء إلى ثلاثة أشخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ