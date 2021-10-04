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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تحتفل بـ 3 مليون مشاهدة لأحدث أغانيها الأستاذ

صدى البلد

شاركت الفنانة لطيفة جمهورها سعادتها بتخطي ال3 مليون مشاهدة لأغنية الأستاذ عبر اليوتيوب، ونشرت مقطع من الكليب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت: “حبيبي مهنيني مدلعني .. من نظرة عين بيوقعني ❤️ ٣ مليون مشاهدة على اليوتيوب 🥰”

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لطيفة تتجاوز حاجز 2 مليون مشاهدة بكليب "الأستاذ"

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لطيفة تروج لـ كليب "الأستاذ" من أمام هرم سقارة

شاركت لطيفة أغنية "الأستاذ" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.


وتجاوز الكليب حاجز 2 مليون مشاهدة ، إذ حقق 2 مليون و 60 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 7 سبتمبر الجاري، وظهر معها الفنان أحمد كرارة في أحداث الكليب الذي تم تصويره بجوار أهرامات الجيزة. 


علّقت الفنانة التونسية لطيفة على قرار إسناد رئاسة الوزراء التونسية إلى السيدة نجلاء بودن، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر .

 

حيث علقت لطيفة قائلة: لأول مرة فى تاريخ تونس والعالم العربى رئيسة حكومة امرأة، موش غريب على بلد فيها وزارة للمرأة ، السيدة نجلاء بودن بالتوفيق لك ولبلادي الغالية ثقتى كبيرة فى شعبنا". 


 

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