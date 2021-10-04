لطيفة تحتفل بـ 3 مليون مشاهدة لأحدث أغانيها الأستاذ

شاركت الفنانة لطيفة جمهورها سعادتها بتخطي ال3 مليون مشاهدة لأغنية الأستاذ عبر اليوتيوب، ونشرت مقطع من الكليب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “حبيبي مهنيني مدلعني .. من نظرة عين بيوقعني ❤️ ٣ مليون مشاهدة على اليوتيوب 🥰”

شاركت لطيفة أغنية "الأستاذ" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.



وتجاوز الكليب حاجز 2 مليون مشاهدة ، إذ حقق 2 مليون و 60 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 7 سبتمبر الجاري، وظهر معها الفنان أحمد كرارة في أحداث الكليب الذي تم تصويره بجوار أهرامات الجيزة.



علّقت الفنانة التونسية لطيفة على قرار إسناد رئاسة الوزراء التونسية إلى السيدة نجلاء بودن، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر .

حيث علقت لطيفة قائلة: لأول مرة فى تاريخ تونس والعالم العربى رئيسة حكومة امرأة، موش غريب على بلد فيها وزارة للمرأة ، السيدة نجلاء بودن بالتوفيق لك ولبلادي الغالية ثقتى كبيرة فى شعبنا".



