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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير محمد حجازى يوضح أهمية قمة فيشجراد وانعكاساتها على القضايا الدولية

الرئيس السيسي و نظيره
الرئيس السيسي و نظيره المجرى

قال السفير محمد حجازى  مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة دول تجمع فيشجراد هى إستكمال الاجتماع العام على مستوى القمة مع قادة دول فيشجراد.

و أضاف "حجازى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة "cbc "،أن لقاء الرئيس السيسى بنظيره المجرى هو تعبير عن إهتمام دول وسط أوروبا فى مجموعة الفيشجراد، و المجر بتدارس المواقف الدولية من خلال خبرتها فى العديد من القضايا.

و أوضح  مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مجموعة فيشجراد لم تدع للقائها سوى قادة ألمانيا و اليابان و مصر ،حيث ان لمصر ذات شأن و مرجعية فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب و الهجرة غير المشروعة.

تتناول قمة  فيشجراد عددا من الموضوعات، على رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فإن زيارة الرئيس السيسى إلى بودابست ستشهد أيضا عقد مباحثات ثنائية مكثفة مع كبار المسؤولين المجريين في مقدمتهم رئيس الوزراء فيكتور أوربان، والرئيس يانوش أدير، لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، فضلا عن التعاون والتنسيق  على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وفيما يلي يعرض «صدى البلد» أهم المعلومات عن مجموعة فيشجراد..

تأسيس مجموعة 
وتأسست مجموعة فيشجراد أو v4 في 15 فبراير 1991 بين أربع دول من أوروبا الوسطى، وهي بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا، حيث تتغير البلاد التي تتولى رئاسة المجموعة في يوليو من كل عام.

وأطلق اسم التجمع على اسم مدينة فيشجراد الواقعة فى شمال العاصمة المجرية بودابست، على الضفة اليمنى من نهر الدانوب، تلك التي اجتمع فيها زعماء التحالف للمرة الأولى.

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