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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

المقاهي والجراجات تحتل الشوارع.. شكوى سكان ترعة الجبل بالمطرية

صدى البلد

استغاث المواطن  خالد جابر بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من احتلال المقاهي والجراجات للشوارع.

 

وقال في شكواه، نعاني نحن سكان شارع ترعة الجبل بحي المطرية من استيلاء  المقاهي  على جانب من الشارع  والجراجات تستولي على الجانب الآخر وانتشار التكاتك، بالإضافة إلى تكسير الأسفلت وتراكم القمامة وموقف الميكروباصات والتكاتك أمام محطة المترو.

 

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

المقاهي المطرية حي المطرية

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