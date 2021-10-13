تفاصيل مرور المذيعة العالمية ويندي ويليامز بحالة صحية خطيرة

أفادت وسائل إعلام عالمية، بأن مقدمة البرامج الحوارية العالمية، ​ويندي ويليام، تأزمت حالتها الصحية، بحسب تصريح مقربين منها للصحافة، إلا أنه لم يعرف بعد سبب وعكتها الصحية.



ونشرت ويندي ويليامز، صورة لها مع تمثالها الشمعي، عبر حسابها الخاص، والتي أثارت جدلا كبيرا بين الجمهور، إذ أن بعضهم لم يفرق بينها وبين التمثال الشمعي.



كما كشفت مؤخرا عن تعرّضها للاعتداء الجنسي، حيث تحدّثت عن تعرضها للاغتصاب من قبل مغني الراب الراحل شيريك، والذي كان مشهوراً في أواخر الثمانينيات وتوفي في عام 1999.



ويندي ويليامز ترد على اتهامات شقيقها

ردت النجمة ومقدمة برامج "التوك شو" الشهيرة، ويندي ويليامز على اتهامات شقيقها بأنها تخلفت عن جنازة والدتها من أجل موعد مع طليقها المنتج، كيفن هانتر.

واتهم تومي ويليامز شقيقته بالاجتماع مع هانتر وابنهما كيفن جونيور، بدلاً من حضور جنازة والدتهما شيرلي التي توفيت عن عمر يناهز 83 عامًا في ديسمبر الماضي.



ومنذ وفاة والدتها، لم تظهر ويندي في برنامجها الحواري، وفي الحلقة الأولى بعد 3 أسابيع من الغياب، انتقدت مزاعم شقيقها، مشيرة إلى أنها كانت موجودة في الجنازة وأن تومي تعمد الشجار معها خلال الجنازة.

وأصرت ويندي على أنها ستكون المرة الأخيرة التي تعلق فيها على هذا الموضوع بعد التحدث مع والدها.



وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتحدث فيها ويندي عن موضوع شقيقها، الذي حذرته من الكف عن حديثه، قائلة: "تومي، دعني أخبرك بشيء الآن، أنت شقيقي، فمن الأفضل أن تتوقف عن الطريقة التي تتحدث بها".

وأضافت ويليامز في برنامجها: "أنت تعلم جيدًا أنني كنت في الجنازة"، مشيرة إلى أن زوجها السابق، كيفن هانتر، قام بتفرقة الشجار الذي حدث بين شقيقها وعضو أخر من العائلة، وأنها في أعقاب الجنازة ذهبت لتناول الطعام مع كيفن وابنهما.

وبالرغم من حضور طليقها للجنازة وذهابهما لتناول الطعام سويًا، أكدت أنها لا تخطط للعودة مرة أخرى لهانتر.

كان قد نشر تومي مقطع فيديو على حسابه على "يوتيوب"، وزعم أن المذيعة الشهيرة خيبت آمال والدها بعدم حضور جنازة الأم وتحججت بأنه عليها العودة إلى نيويورك بسبب عملها ، وبدلاً من ذلك التقيت مع زوجها السابق وابنها لتناول الغداء.