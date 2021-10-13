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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاتبة أيرلندية تقاطع إسرائيل وترفض ترجمة روايتها للغة العبرية

كاتبة أيرلندية تقاطع
كاتبة أيرلندية تقاطع إسرائيل وترفض ترجمة روايتها للعبرية

أعلنت الكاتبة الإيرلندية سالي روني، رفض ترجمة روايتها الأخيرة "العالم جميل.. أين أنت؟"، إلى اللغة العبرية؛ بسبب موقفها الداعم للمقاطعة الثقافية لإسرائيل.

 

وتعد الروائية البارزة من أشهر الذين وقعوا عريضة إلكترونية عقب الهجوم العسكري على قطاع غزة، دعت إلى عزل إسرائيل دولياً، وإنهاء الدعم الغربي  لإسرائيل وجيشها، خاصةً من الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

 

وقالت دار "مودان للنشر"- وهي الناشر باللغة العبرية لكتابي الكاتبة الإيرلندية سالي روني الأولين- إن روني لن تسمح بنشر كتابها الجديد بالعبرية لدعمها المقاطعة الثقافية لإسرائيل.

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ورفضت سالي روني- التي تبلغ من العمر 30 عاما- حملة ترويجية لروايتها في إسرائيل وترجمتها إلى العبرية.

 

وفي يوليو الماضي، عقب القصف الإسرائيلي على غزة، دعت روني في رسالة إلى "إنهاء الدعم الذي تقدمه القوى العالمية لإسرائيل وجيشها، لا سيما الولايات المتحدة "، وطالبت الحكومات بـ"قطع علاقاتها التجارية والاقتصادية والثقافية مع إسرائيل".

 

وروني ليست أول مؤلف بارز يرفض نشر كتبه بالعبرية، ففي  2012، رفضت أليس والكر، التي تدعم أيضاً حركة مقاطعة إسرائيل، ترجمة روايتها "اللون البنفسجي" إلى اللغة العبرية.

إسرائيل سالي روني كاتبة ايرلندية العبرية مقاطعة إسرائيل

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