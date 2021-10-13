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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتخطي أزمة كورونا .. تفاصيل عودة الجماهير إلى مدرجات إسبانيا بالسعة الكاملة

صدى البلد

أعلنت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني، السماح بالحضور الجماهيري بشكل كامل في مدرجات ملاعب الإقليم، بدءًا من يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري.

وقال بيري أراجون رئيس حكومة الإقليم أنه سيتم عودة الجماهير لمدرجات الملاعب ومختلف الأنشطة بالسعة الكاملة بدءًا من يوم الجمعة المقبل، على أن يكون الحضور إلزاميًا بارتداء الأقنعة الطبية.

ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوعين من مواجهة نادي برشلونة لنظيره ريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني، يوم الأحد  24 من شهر أكتوبر، في قمة الجولة العاشرة للمسابقة.

وسيخوض برشلونة مباراتين على ملعب " كامب نو" قبل مواجهة الكلاسيكو، بالسعة الجماهيرية الكاملة أيضًا، حيث يواجه فالنسيا يوم الأحد المقبل في الجولة التاسعة لليجا، ودينامو كييف الأوكراني يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر أكتوبر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووافقت وزارة الصحة الإسبانية على عودة الجماهير إلى ملاعب الدوري الإسباني بسعة كاملة بداية من الجولة المقبلة.

وصوت المجلس الدولي الذي يجمع بين مستشاري الصحة من جميع أنحاء البلاد على توسيع سعة الحضور الجماهير في كرة القدم والسلة في إسبانيا بنسبة قد تصل إلى 100%.

القرار يبدأ من مطلع أكتوبر حتى نهايته، على أن يتم تمديده في حالة سير الأمور بشكل طبيعي.

وكانت نسبة الحضور الجماهيري المسموح بها في إسبانيا هي 60%.

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