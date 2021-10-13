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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تطلق النسخة العالمية من nova 8i.. سعر ومواصفات

هاتف هواوي nova 8i
هاتف هواوي nova 8i

كشفت شركة هواوي Huawei، عن هاتف nova 8i، في شهر يوليو الماضي، واليوم، أعلنت عملاقة التقنية الصينية عن النسخة العالمية من الهاتف المتوسط الفئة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت هواوي الإصدار العالمي من هاتف nova 8i، إلى سوق أوروبا، وهو متاح من خلال متجر الويب الرسمي لشركة Huawei Germany أو من Amazon Germany، مقابل 349 يورو (أي ما يعادل 6 آلاف و300 جنيه مصري).

 

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هواوي تطلق الإصدار العالمي من هاتف nova 8i


تأتي النسخة العالمية من هاتف هواوي nova 8i، ضمن كلا المتجرين بأوروبا، في نسخة تخزين وحيدة بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة التخزين 128 جيجابايت، مع زوج من سماعات FreeBuds 4i اللاسلكية، مع طلبات الحجز المسبق.

ينطلق هاتف هواوي nova 8i، بشاشة منحنية بدون حواف من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، و يمتاز بهيكل بتصميم عصري مقاوما للماء والغبار ويبلغ وزنه 190 جرام.

 

ويأتي هاتف هواوي نوف 8i بـ 4 كاميرات خلفية داخل إعداد دائري الشكل، يتكون من وحدة استشعار أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وأخرى بدقة 8 ميجابكسل فائقة السرعة، و بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفي تأتي بدقة 16 ميجابكسل داخل نوتش عريض أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.


ويحزم هاتف هواوي nova 8i، بطارية تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير، وتدعى الشركة الصينية أنها تنتقل من 0 إلى 60% خلال 17 دقيقة، و يتم شحنها بالكامل في 38 دقيقة، باستخدام الشاحن المرفق بقدرة 66 وات، ويحتوي الهاتف على قارئ بصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز.

 

ويتم تشغيل هاتف nova 8i، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 662، والمقتر بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم EMUI 11 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، بدون خدمات جوجل.

هاتف هواوي nova 8i
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