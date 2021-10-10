هواوي تطرح التحديث الجديد لنظام HARMONYOS 2 لهذه الهواتف

أصدرت هواوي Huawei، خلال الأشهر القليلة الماضية، تحديث HarmonyOS 2 للملايين من أجهزة هواوي و هونر، وحتى الآن، تمتلك الشركة الصينية 7 مجموعات من الهواتف الذكية التي تلقت هذا التحديث.

ووفقا لخطة الشركة، حصلت الدفعة الثامنة من هواتف هواوي و هونر الآن على تحديث HarmonyOS 2، ويظهر الإعلان الرسمي أن هذه المجموعة من الأجهزة كانت قيد الاختبار التجريبي، وحسبما ذكر موقع “gizchina”، توجد 6 أجهزة في هذه الدفعة تحولت لاستخدام بديل أندرويد بدءا من اليوم.

وتشمل قائمة الأجهزة التي حصلت على تحديث HarmonyOS 2 من هواوي

Huawei nova3i

Honor 9

Honor V9

Huawei nova2s

Honor Play

Honor note10



ويعد تحديث HarmonyOS 2 من نظام هواوي البيئي غير متاح بعد للمستخدمين العالميين، ولم تعلن الشركة خطتها لإطلاق الإصدار العالمي من HarmonyOS، حيث لا تزال هواوي تطور واجهة المستخدم EMUI 12 لطرازات هواتفها العالمية، فإن جميع المؤشرات تشير إلى نظام التشغيل سيستغرق وقتا طويلا لمغادرة الصين.

وفي الوقت الحالي، يمتلك نظام HarmonyOS 2 أكثر من 400 تطبيق وخدمة وأكثر من 1700 من الأجهزة، ولدى هواوي ما لا يقل عن 1.3 مليون مطور في إنشاء نظام HarmonyOS البيئي.

خطة هواوي لدفع نظام HarmonyOS

كان هدف الشركة الأول هو 300 مليون مستخدم بحلول نهاية العام، ومع ذلك، فقد زاد هذا العدد منذ الإعلان عن خطتها، حيث أطلقت هواوي رسميًا نظام HarmonyOS في الثاني من يونيو من العام الجاري.

وفي الأسبوع الأول، بحلول 9 يونيو، حصل أكثر من 10 ملايين مستخدم على نظام HarmonyOS، وبعد أسبوعين، كان لدى نظام التشغيل هذا أكثر من 18 مليون مستخدم.

وبعد شهر من الترقية، كان نظام HarmonyOS على أكثر من 25 مليون مستخدم قبل نهاية يوليو 2021، حيث ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 40 مليون، في أقل من شهرين، واعتبارًا من أوائل أغسطس، كان لدى نظام التشغيل هذا أكثر من 50 مليون مستخدم.

وعلاوة على ذلك، اعتبارًا من 30 أغسطس، كان لدى HarmonyOS أكثر من 70 مليون مستخدم نشط، وفي سبتمبر أعلنت هواوي أن لديها أكثر من 90 مليون مستخدم، وفي الشهر نفسه بلغ مستخدمي النظام التشغيلي أكثر من 100 مليون مستخدم.

من الواضح أن هذا النظام سيضم أكثر من 300 مليون مستخدم قبل نهاية هذا العام، وتعد هذه الترقية هي أكبر تحديث لنظام هواوي في تاريخها.