عادات تجنبها فورا تسبب الكولسترول.. أطعمة أحرص على تناولها تقيك منه أبرزها التوت .. وممارسة الرياضة باستمرار تحميك منه

- 8 عادات سيئة تساعد على الإصابة بالكولسترول

- أطعمة تنظف دمك وأعشاب خارقة تحميك منه

- ممارسة الرياضة بانتظام يساهم بدور كبير في خفض كولسترول الدم



عادات عديدة تتبعينها يمكن أن تتسبب في ارتفاع الكوليسترول وتصيبك بالعديد من المشاكل الصحية التي تغفلينها، ونقدم إليك أبرز تلك العادات التي يجب التوقف عنها فورا حتى لا تصابي بالجلطات نتيجة تراكم الدهون حول الشرايين نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول، كما نقدم إليك مجموعة من الأطعمة والتوابل الخارقة التي تساعد في محاربة الكوليسترول وتعمل على تنظيف دمك وتحميك منه ومجموعة عادات عليك التوقف عنها.

ويوضح الدكتور أحمد سند أخصائي كلى وسكر، خمسة أسباب تؤدي لارتفاع الكولسترول في الدم وهي:

1-التدخين: يدمر التدخين جدر الأوعية الدموية و تراكم الدهون والكولسترول داخلها.

2- السمنة المفرطة : تؤدى إلى زيادة خطر ارتفاع الكوليسترول في الدم و يجب قراءة محتويات الأطعمة التي نقوم بشرائها بعناية والتأكد من محتواها من الكولسترول

3- النظام الغذائي السيئ: أغذية عديدة تسبب زيادة الكولسترول في الدم والإفراط في تناول اللحوم والمخبوزات وعدم الاعتماد على تناول الأنظمة الغذائية بالألياف وإهمال تناول المكسرات

4- قلة الحركة: تؤدى إلى زيادة الكولسترول السيء في الدم لذا يجب ممارسة الرياضة بانتظام لدور كبير في خفض كولسترول الدم.

5- الضغوط النفسية: تؤدي إلى رفع مستوى الكوليسترول الضا

- أطعمة تنظف دمك

ومن جانبه يؤكد خبراء التغذية أن هناك مجموعة أطعمة تعمل على تنظيف الدم من الكوليسترول الذى يترسب على جدران الشرايين مسببًا العديد من المشاكل الصحية ومن أبرز تلك الأطعمة ..

"السلمون – السردين – التونة – الماكريل ( يسمى فى مصر الروسي ) - سمك الرنجة ( غير مملح ) -فول الصويا – الزبيب – الجوز – اللوز – زيت الزيتون – بذر الكتان"

ويجب تناول نوعين من هذه الأطعمة فى الأسبوع، بحيث تكون مرتين على الأقل لضمان التنظيف الجيد للدم.

توابل خارقة لمحاربة الكوليسترول

ويشير خبراء التغذية إلى أنه بجانب الأطعمة السابقة هناك توابل وأعشاب خارقة فى محاربة الكوليسترول، والتي نتجاهل إضافتها للطعام رغم غناها بمضادات الأكسدة وفائدتها فى مكافحة الشيخوخة وتسهيل الهضم؛ واهمها كما يقول استشاري التغذية الدكتور خالد يوسف لـ"صدى البلد":

-القرفة: غنية بمادة بوليفينول المضادة للأكسدة التي تكبح الشهية وتساعد على حرق أسرع للدهون ومكافحة الكوليسترول .

-الزنجبيل : غنى بالعديد من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على حرق أسرع للدهون ومكافحة العديد من الأمراض

-الكركم : ينقي البشرة ويصفيها ويوصى بتناول الكاري وإضافته لطعامك فهو يعمل على مكافحة تساقط الشعر والشيب المبكر ومنحه البريق.

-الفلفل الحار: غنى بمادة الكابسيسين الفعالة والمضادة للبكتيريا التى تساعد على حرق الدهون.

التوت الأحمر، يُطلق على توت Lingonberries أيضًا اسم Vaccinium vitis-idaea L. وهو نوع من التوت أحمر وصغير وحامض الطعم ولكن مع مسحة من الحلاوة والمرارة. إنها غنية جدًا بالبوليفينول الغذائي مع أحماض أوميجا 3 الدهنية القوية ، وخصائصها المضادة للأكسدة ، والتي تساهم في التمتع بصحة جيدة.



التوت البري



تتم مناقشة الفوائد الصحية للتوت البري على النحو التالي وفقا لما نشره موقع هيلثي.

يساعد في تقليل الوزن

يؤثر التوت البري على وزن الشخص. استخدام هذه التوت يمنع زيادة الوزن بسبب النظام الغذائي عالي الدهون. كما أنها تعمل على تحسين وظائف الجسم الفسيولوجية وتقليل كمية الدهون في الأنسجة الدهنية ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

إدارة مرض السكري

السمنة باعتبارها واحدة من القضايا الصحية العالمية الرئيسية ، تتطور إلى أمراض التمثيل الغذائي مثل الأنسولين أو مقاومة مرض السكري. يحتوي التوت البري على الأنثوسيانين والفلافونيدات التي تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض التمثيل الغذائي الأخرى.

يخفض مستوى الكوليسترول



يزيد النظام الغذائي عالي الدهون من مستويات الكوليسترول في الدم ويسبب زيادة الدهون في الجسم. يقلل التوت اللينجوني من مستويات الكوليسترول التي يسببها النظام الغذائي الغني بالدهون ويقلل من مخاطر السمنة. تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في منع ارتفاع الدهون الناتج عن التغيرات الالتهابية.

يقلل الالتهاب



يسبب الالتهاب العديد من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة و. يُظهر نظام التوت البري تحسنًا في الإعاقات المرتبطة بالالتهابات والالتهابات منخفضة الدرجة.

تعزيز المناعة

صحة القناة الهضمية ضرورية للغاية في الحفاظ على التمثيل الغذائي والجهاز المناعي لكامل الجسم. يرتبط تناول Lingonberries أيضًا بصحة الجهاز الهضمي وتحسين الميكروبات المعوية نظرًا لوجود أنشطة قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة للفاكهة.