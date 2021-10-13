العثور على 3 آلاف نسخة كتب خارجية مقلدة داخل مطبعة بالقاهرة

تمكن رجال الأمن من ضبط 3122 نسخة لكتب دراسية خارجية فى مواد مختلفة للمدارس اللغات بمكتبة بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، باستغلال المكتبة المملوكة له والكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بالاتجار فى الكتب التعليمية المقلدة والمنسوخة والمحظور تداولها وبيعها بدون تصريح من الجهات المعنية، وأنه يقوم بتخزين عدد كبير من الكتب تمهيداً لبيعها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة وتم التقابل مع أمين المخزن، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 941 نسخة من كتب تعليمية 1270 نسخة من كتب تعليمية خاصة بإحدى الشركات.

وبتطوير مناقشته وإجراء التحريات أمكن تحديد مخزن تابع للمكتبة المشار إليها كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة.

باصطحاب الأخير لمقر المخزن وبتفتيشه فى حضوره أمكن ضبط 911 نسخة من كتب تعليمية خارجية وكتب تعليمية مقلدة ومنسوخة تابعة لإحدى الجهات الرسمية.

وبمواجهته بما أسفر عن الضبط والتفتيش، اعترف أنه أمين المخزن والمسئول عن تلك المخالفات مالك المخزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.