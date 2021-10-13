الجمعة.. رحلة صوتية لاكتشاف شوارع القاهرة التاريخية في دي كاف

يقدم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي كاف) هذا العام ضمن برنامجه (روح المدينة) الذي يسلط الضوء على التراث المعماري الغني لمنطقة وسط البلد ، عرض صوتي بعنوان "رحلة صوتية في القاهرة" من سويسرا وهو تجربة فنية تهدف لاكتشاف ثراء شوارع العاصمة التاريخية.

تفاصيل رحلة دي كاف

حيث يستقل جمهور دي كاف حافلة تجوب أبرز مناطق وسط البلد مع الفنانين الذين يحملون معهم المعدات الصوتية التي تسمح لهم بخلق مزيج من الأصوات الخاصة بالمدينة. يبدأ العرض الجمعة القادمة 15 أكتوبر ويستمر حتى الأحد 17 أكتوبر، تتحرك الحافلة كل يوم مرتين في تمام الخامسة والسادسة إلا ربع مساءً.

يقدم العرض كل من إيزيس فهمي وبينوا رينودا من سويسرا، ويصفان العرض بكونه رحلة تميل للتجريبية في مساحات الصوت بوسط القاهرة. فيعيش الجمهور في الحافلة تجربة مميزة حيث يتداخل صوت العاصمة مع معدات الصوت لخلق نوع من الموسيقى، والغوص في أعماق السيمفونية المتفردة للقاهرة.

المشروع من إنتاج شركة أي إف السويسرية، التي تهتم بإنتاج أعمال فنية متداخلة المجالات الإبداعية، مثل الحوار بين المسرح والفلسفة، والموسيقى التجريبية والتكنولوجيا الحديثة، في شكل تركيبات صوتية مبتكرة. وإيزيس فهمي مخرجة مسرحية وباحثة مشاركة في جامعة مانيوفاكتور للفنون الأدائية بلوزان، سويسرا. وقد أنشأت شركة أي إف في عام ٢٠١٤ لتطوير مشاريعها الأدائية متعددة المجالات الفنية.

ويشارك بينوا رينودا في جولة أصوات القاهرة مع إيزيس فهمي، وهو فنان متخصص في مجال الصوت، ومؤلف، وموسيقي، وسينوغرافي يعمل باحثـًا في جامعة جنيف للفنون والتصميم.

تلتزم إدارة مهرجان دي-كاف بكافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق تدابير السلامة للحد من انتشار الفيروس، فتم تطعيم النسبة الأكبر من فريق العمل. بالإضافة لتوفير كافة وسائل التعقيم للجمهور، مع تحديد نسبة حضور لا تتخطى ال 50% من نسبة استيعاب المسارح وأماكن العرض.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة من كل أنحاء العالم، يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد-القاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال. يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من كل أرجاء العالم.