محافظ أسوان يبحث مع سفير ناميبيا بالقاهرة أوجه التعاون والتبادل المشترك

أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة فيليو هيفينداكا وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة .

وقد رحب محافظ أسوان بسفير ناميبيا لزيارة معالم أسوان السياحية ولاسيما فى ظل كونها مشتى عالمى وعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، كما أنها تشهد خلال الفترة الحالية إهتماماً ملحوظاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عملاقة ، فضلاً عن ما تشهده من مشروعات التطوير والتجميل والبنية التحتية لتوفير كافة سبل الراحة والإستمتاع للسائحين والزائرين من مختلف دول العالم .

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وأعرب اللواء أشرف عطية ، عن أمنياته فى زيادة سبل التعاون بين الجانب الناميبى ، وخاصة زيادة التبادل التجاري والإستثماري والسمكى والتعدينى والسياحى ، لافتاً إلى أن المحافظة على أتم الإستعداد لتذليل أي عقبات أو معوقات لتفعيل كافة أوجه التعاون .

من جانبه قدم السفير الناميبى، شكره لمحافظ أسوان، على حفاوة الإستقبال ودفء المشاعر والترحاب ، معرباً عن سعادته وإعتزازه بزيارة محافظة أسوان والتي تعد زيارته الأولي منذ توليه المنصب منذ 5 شهور ، مشيراً إلى حرص جمهورية ناميبيا على توطيد علاقاتهم بمصر التى ساندتهم ، وقدمت كافة أوجه الدعم قبل وبعد الإستقلال عام 1990، ولاسيما في مشروعات البنية التحتية ، ومجالات الصحة والتدريب والإستثمارات المشتركة والتي من أبرزها خلال الفترة الأخيرة مشاركة ناميبيا بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء في المؤتمر الإقتصادى بالعلمين.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لسفير جمهورية ناميبيا وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به وإعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وناميبيا .

وواصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبرعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم المسارح المتنقلة التي تجوب مختلف أنحاء المحافظة وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تنفذها الوزارة لتوصيل الخدمات الثقافية للمناطق الحدودية والنائية ، وفى هذا الإطار تم إقامة فعاليات المسرح المتنقل لفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، وذلك داخل قرية الأمبركاب بنصر النوبة .

وتضمنت الفعاليات عقد محاضرة بعنوان "الصمت الزوجي" قامت بإلقائها ريهام منصور والتي أشارت إلى أن الصمت الزوجي أو"الخرس الزوجي" مشكلة يعاني منها بعض الأزواج، وهي مؤشر على فتور العلاقة الزوجية وجمودها.

لقاء محافظ أسوان بالسفير الناميبي