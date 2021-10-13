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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

السديس.. حقيقة وفاة إمام الحرمين وتعليق وكالة الأنباء السعودية

السديس
السديس

السديس .. تصدرت شائعات وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، مواقع التواصل الإجتماعي. خلال الساعات الماضية الأمر الذي دفع جميع المسلمين بالبحث عبر مؤشر البحث جوجل بكلمة السديس أو حقيقة وفاة السديس .. 

وسائل الإعلام السعودية لم تعير خبر وفاة السديس اهتماما حيث نشرت وكالة الأخبار السعودية " واس " خبرا حول زيارة الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي مكتبة الملك فهد الوطنية وبحث سبل التعاون بين المكتبة ومكتبة الحرمين وهو ما يؤكد عدم صحة خبر وفاته كما أشاع البعض


و لم يصدر موقع رئاسة الحرمين الشريفين وصفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، أي أخبار بشأن هذه الشائعة، ونشرت صفحات موقع رئاسة الحرمين، أخبار وأنشطة الشيخ عبد الرحمن السديس، اليومية.

من هو الشيخ عبد الرحمن السديس

الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس، وُلد في البكيرية بمنطقة القصيم بتاريخ 10 فبراير 1960، وهو من أشهر قراء القرآن الكريم في العالم، وقد حفظ القرآن الكريم ولم يكن يبلغ من العمر اثني عشر عامًا، ويشغل حاليا منصب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب بالحرم المكي الشريف.

 

أنشطة الشيخ عبد الرحمن السديس


أهدى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عددا من إصدارات الرئاسة الأخيرة لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وتضمنت الإهداءات فهرس مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف في ١٢ مجلدًا وكذلك فهرس نوادر المطبوعات في مكتبة المسجد النبوي.

ووجه الشيخ عبد الرحمن السديس، الدعوة للمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ونائبه وفريق العمل معه لزيارة مكتبات الحرمين الشريفين لتطوير العمل البحثي.

السديس حقيقة وفاة السديس الشيخ عبد الرحمن السديس المسجد الحرام الحرم المكي

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