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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارة مثمرة في قطر.. عاهل الأردن يعود إلى البلاد

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني

عاد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، إلى البلاد بعد زيارة إلى قطر، التقى فيها الأمير تميم بن حمد.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، اطلع الملك عبدالله الثاني، برفقة الشيخ تميم على غرفة عمليات أمن بطولة كأس العالم التي ستقام بقطر العام المقبل.

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واصطحب أمير قطر الملك عبدالله في زيارة إلى مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقع مقر غرفة العمليات المخصصة للبطولة العالمية.

واستمع الملك عبد الله إلى إيجاز من رئيس لجنة أمن فعاليات كأس العالم اللواء عبدالعزيز الأنصاري عن أبرز المهام المناطة باللجنة لتأمين البطولة، وضمان سلامة المشاركين والجماهير وتقديم جميع التسهيلات للفرق المشاركة.

واطلع الجانبان أيضًا على أحدث الوسائل التقنية المستخدمة في مجال الأنظمة الأمنية، والأدوار التي يقوم بها المركز ضمن خططه الاستراتيجية لاسيما التعامل مع الأحداث وإدارة الأزمات.

كما زارا ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، الذي سيستضيف مباريات بطولة كأس العالم 2022 حتى الدور ربع النهائي، واطلعا على المرافق والمنشآت التي يضمها الاستاد ومبانيه الهندسية، إضافة إلى مجسمات لـ 8 ملاعب ستكون مخصصة للبطولة.  

وبحث الأمير تميم مع العاهل الأردني، العلاقات الثنائية أمس الثلاثاء، كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة.

العاهل الأردني الأمير تميم قطر الملك عبدالله الثاني الأردن

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