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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قالوا مهرجان الجونة لعرض الفساتين .. ونجيب ساويرس يرد بقوة

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

أقيم اليوم مؤتمر صحفي لمهرجان الجونة السينمائي على شاطئ البحر بمدينة الجونة، للكشف عن أهم تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وظهرت الفنانة يسرا على المنصة بجانب انتشال التميمي وبشرى ، نحيب وسميح ساويرس، وعمرو منسي.

كما حرص على التواجد أعضاء لجان التحكيم ومنهم الفنانة أروى جودة، ومنة شلبي، وغيرهما.

ورد نجيب ساويرس على من يقول إن مهرجان الجونة للفساتين وقال": لم يأتوا للمهرجان من قبل ونحن نتحصل على أفضل أفلام في السينما العالمية ونعرضها هنا في مصر ولذلك نحن لدينا رصيد كبير ولولا كورونا لكنا أتينا بنجوم عالميين للمهرجان والسنين القادمة ستكون أسهل.

وأعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق غدا وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرين.

وكان قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

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انتشال التميمى 

وأضاف انتشال التميمي خلال تصريحات لتقرير لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية “شيرين سليمان”، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

وتابع انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجانات الدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.

كما أكد المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن هذا العام في وضع أفضل على وضع الإستعداد لمهرجان الجونة، مؤكدا أن الصناع والموزعين والمنتجين زادت ثقتهم في المهرجان .

مهرجان الجونة السينمائي يسرا انتشال التميمي بشري عمرو منسي

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