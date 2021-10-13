يسرا: عرض أفلام عالمية في مهرجان الجونة تشريف لمصر.. فيديو

قالت الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية الدولية لمهرجان الجونة، إن الأفلام التي ستعرض في مهرجان الجونة هذا العام مهمة جدا، مؤكدة أهمية عرض هذه الأفلام العالمية في مهرجان الجونة لأنها تعتبر تشريف لمصر.

وأضافت يسرا، خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، أن مهرجان الجونة له طعم مختلف تماما، مؤكدة أن هناك كثيرا من الأشخاص لم يكونوا يعرفون مكان الجونة إلا بعد مهرجان .

يسرا على منصة مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي

أقيم اليوم مؤتمر صحفي لمهرجان الجونة السينمائي، على شاطئ البحر بمدينة الجونة، للكشف عن أهم تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان وظهرت الفنانة يسرا على المنصة بجانب انتشال التميمي وبشرى، ونحيب وسميح ساويرس، وعمرو منسي.

كما حرص أعضاء لجان التحكيم على التواجد ، ومنهم الفنانة أروى جودة، ومنة شلبي، وغيرهم.