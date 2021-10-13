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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ساويرس: البعض بيقول مهرجان الجونة فساتين حلوة فقط وده مش صح

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه يسافر للكثير من دول العالم، والجميع سمع عن مهرجان  الجونة السينمائي .

وأضاف نجيب ساويرس في كلمته في المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، :" البعض بيقول ده مهرجان الفساتين الحلوة فقط  وهذا غير صحيح،  وأهمية المهرجان تكمن في عرض أفضل الأفلام التي تم إنتاجها خلال العام.

 

وتابع نجيب ساويرس:"  لولا فيروس كورونا كنا رأينا نجوم العالم مشاركين في  دورات مهرجان الجونة  السينمائي".

 

 وأكمل نجيب ساويرس:" أرى أن  إجراءات تنظيم مهرجان الجونة في المستقبل  سوف تكون أسهل، ونأمل أن نجدد ونضيف الكثير للمهرجان ".


وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، انطلاق دورته الخامسة، غدا الخميس ،وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، في مقدمتهم النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، رغم الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينها وانتشال التميمي مدير المهرجان، وتردد أنباء عن غياب يسرا واعتذارها عن عدم الحضور بسبب تلك الأزمة.

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