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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رياضية..شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالي في الجيم

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها أحدث إطلالتها، ونشرت صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت فضالي من الجيم بإطلالة رياضية، مما نال اعجاب متابعيها.

 

وتشارك منة فضالي في فيلم “ميني بار”، الذي توقف صناع وأبطال فريق العمل عن تصويره منذ أكثر من عام بعد الانتهاء من تصوير أكثر من 40% ، من مشاهده الداخلية والخارجية، لكنه توقف لعدة أسباب من بينها، تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وهو ما أثر على انخفاض نسبة التشغيل فى دور العرض السينمائى والتى وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة المنقضية إلى 70% مما ساعد ذلك على التحفيز والرجوع إلى البلاتو من جديد .

 

فيلم «مينى بار» يضم كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالى ، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه ، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم ، بسام كارم ، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل ، ياسر على ماهر ، الفنان الراحل فايق عزب.

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