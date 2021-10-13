راحوا المستشفى .. تفاصيل جديدة في حريق مهرجان الجونة السينمائي |فيديو

كشف الكاتب الصحفي خالد محمود، مدير تحرير مجلة أخبار النجوم، تفاصيل حادث مهرجان الجونة السينمائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن «تم التغلب على الحريق، وشركات المقاولات تزيل كافة الآثار في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أن الحريق أسفر عن إصابات طفيفة بالاختناق فقط.



وأضاف «بعض المصابين ما زالوا في المستشفى، وكان هناك حرص من المواطنين على إخماد حريق قبل تفاقمه»، مشيرا إلى أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي.



وأوضح أن معظم الوفود المشاركة في المهرجان تأتي يوم الافتتاح أو قبله بيومين، لافتا إلى أن الفنان أحمد السقا متواجد في الجونة منذ أيام كونه سيُكرم خلال المهرجان.



وأكد محمود أن الفنانة يسرا شاركت في المؤتمر الصحفي للمهرجان اليوم قائلا «أزالت الخلاف مع إدارة المهرجان، خاصة أن انتشال التميمي اعترف بأن التوفيق خانه في حديثه عن تكريم يسرا».



وأشار إلى أن مهرجان الجونة سيشهد عرض 7 أفلام مصرية، بينها 4 روائية، «ريش وأميرة».

