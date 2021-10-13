عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي سكندري في افتتاح الموسم الكروي الجديد

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

يلتقى نادى الاتحاد السكندري، فريق سموحة فى بداية الموسم الكروى الجديد بعد إجراء القرعة ظهر اليوم. 

 

وجاء جدول ترتيب مباريات فريق الاتحاد على النحو التالى:
الاسبوع الاول سموحه 
الاسبوع الثانى  فيوتشر
الاسبوع الثالث  بيرميدز
الاسبوع الرابعة  الجونه
الاسبوع الخامس  مصر المقاصه
الاسبوع السادس  فاركو
الاسبوع السابع  سيراميكا
الاسبوع الثامن  المصرى
الاسبوع التاسع  الشرقيه
الاسبوع العاشر   انبى
الاسبوع الحادى عشر  الجيش
الاسبوع الثانى عشر  الاهلى
الاسبوع الثالث عشر  الإسماعيلى 
الاسبوع الرابع عشر  البنك الاهلى 
الاسبوع الخامس عشر  الزمالك
الاسبوع السادس عشر  المقاولون العرب
الاسبوع السابع عشر  غزل المحله

الاتحاد السكندري الأهلى المحلة المقاولون العرب مصر المقاصة غزل المحلة

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للموسم الجديد

ترشيحاتنا

بنك القاهرة يطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقمًيا في ساعة.. التفاصيل

بالأحضان.. كيف انتهت الأزمة بين يسرا ومدير مهرجان الجونة

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بتشكيل الحكومة الجديدة

أحمد موسى : كل حدود مصر تحت سيطرة رجال القوات المسلحة ..فيديو

في ذكراها الـ 48 .. حكاية بطل العدوة في نصر أكتوبر المجيد

وزيرة خارجية ليبيا تزور تركيا لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

بسبب مصري.. وزارة الداخلية بالكويت تصدر قراراً أمنياً عاجلاً

الصحة العالمية تكشف عن الأمل الأخير لمواجهة فيروس كورونا

حقيقة خلاف عصام الحضري مع كيروش فى منتخب مصر ورحيله

عيار ناري.. جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثتين في رشاح بالقليوبية

خلي بالك.. سحب الرخصة بداية شهر نوفمبر في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

قتيلة في عمر الزهور..مأساة يتيمة قتلت على يد عمها وعمتها في بنها

حريق مسرح بلازا.. هل يتأجل حفل افتتاح مهرجان الجونة ويتأخر حضور الفنانين؟

فيديو

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

بعد حريق الجونة وإصابة 14 مواطنا باختناقات.. ما مصير المهرجان؟

يتحدى بيج رامي وينافس عالميا.. ما قصة أبو دراع ابن بولاق الدكرور؟

ماس كهربائى .. أول تعليق من سميح ساويرس بعد حريق مسرح الجونة السينمائى " فيديو"

المزيد

ساحة رأي

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

د. هشام فهمى يكتب: الهدف الأسمى لإجراء انتخابات المحليات

جمال قرين يكتب: التعليم والاستثمار فى العقول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

اﻟﻤﺰﻳﺪ