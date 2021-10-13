ديربي سكندري في افتتاح الموسم الكروي الجديد

يلتقى نادى الاتحاد السكندري، فريق سموحة فى بداية الموسم الكروى الجديد بعد إجراء القرعة ظهر اليوم.

وجاء جدول ترتيب مباريات فريق الاتحاد على النحو التالى:

الاسبوع الاول سموحه

الاسبوع الثانى فيوتشر

الاسبوع الثالث بيرميدز

الاسبوع الرابعة الجونه

الاسبوع الخامس مصر المقاصه

الاسبوع السادس فاركو

الاسبوع السابع سيراميكا

الاسبوع الثامن المصرى

الاسبوع التاسع الشرقيه

الاسبوع العاشر انبى

الاسبوع الحادى عشر الجيش

الاسبوع الثانى عشر الاهلى

الاسبوع الثالث عشر الإسماعيلى

الاسبوع الرابع عشر البنك الاهلى

الاسبوع الخامس عشر الزمالك

الاسبوع السادس عشر المقاولون العرب

الاسبوع السابع عشر غزل المحله