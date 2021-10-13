عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكد دعم مصر لاستقرار تونس.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع قيس سعيد

صدى البلد

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم التهنئة إلى أخيه الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية.

 

وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس الشقيقة، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً.

 

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس، مؤكداً الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والأفريقي المشترك في مواجهة لتحديات الإقليمية الراهنة.

ترشيحاتنا

تيك توك تحذف أكثر من 80 مليون فيديو.. ما السبب؟

دراسة جديدة : أعراض كورونا تستمر لـ أكثر 6 أشهر بعد التعافي

بنك القاهرة يطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقمًيا في ساعة.. التفاصيل

بالأحضان.. كيف انتهت الأزمة بين يسرا ومدير مهرجان الجونة

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بتشكيل الحكومة الجديدة

أحمد موسى : كل حدود مصر تحت سيطرة رجال القوات المسلحة ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

بسبب مصري.. وزارة الداخلية بالكويت تصدر قراراً أمنياً عاجلاً

زيادة أسعار الدواجن 11 جنيها.. برلماني يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق

الصحة العالمية تكشف عن الأمل الأخير لمواجهة فيروس كورونا

حقيقة خلاف عصام الحضري مع كيروش فى منتخب مصر ورحيله

خلي بالك.. سحب الرخصة بداية شهر نوفمبر في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

قتيلة في عمر الزهور..مأساة يتيمة قتلت على يد عمها وعمتها في بنها

حريق مسرح بلازا.. هل يتأجل حفل افتتاح مهرجان الجونة ويتأخر حضور الفنانين؟

فيديو

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

بعد حريق الجونة وإصابة 14 مواطنا باختناقات.. ما مصير المهرجان؟

يتحدى بيج رامي وينافس عالميا.. ما قصة أبو دراع ابن بولاق الدكرور؟

ماس كهربائى .. أول تعليق من سميح ساويرس بعد حريق مسرح الجونة السينمائى " فيديو"

المزيد

ساحة رأي

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

د. هشام فهمى يكتب: الهدف الأسمى لإجراء انتخابات المحليات

جمال قرين يكتب: التعليم والاستثمار فى العقول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

اﻟﻤﺰﻳﺪ