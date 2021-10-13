أكد دعم مصر لاستقرار تونس.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع قيس سعيد

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم التهنئة إلى أخيه الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية.

وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس الشقيقة، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً.

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس، مؤكداً الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والأفريقي المشترك في مواجهة لتحديات الإقليمية الراهنة.