قولتله حرام عليك أنا حامل..سيدة تروي تفاصيل تلقيها 9 طعنات من لص وفقد جنينها

قالت جهاد السيدة التي نجت من الموت، بعد طعنها 9 طعنات من لص وفقدت جنينها بعد حرمان 6 سنوات “الحمد لله وربنا كبير في كل حاجة والحمد لله عدت على خير وقدر ونصيب وربنا عايز كدة”".

وأضافت جهاد، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2": كان باقي أسبوعين وأرى ابني وكنت رايحة بجيب الشنطة وجاية للدكتور عشان يحدد لى معاد الولادة".

وتابعت جهاد، أن زوجي كان في السعودية، وكان يقوم بأداء العمرة، مؤكدا أنه اتصل بها فيديو، وكنا بندعي مع بعض وهو أمام الكعبة وقالي “هيطلع الفندق ويكلمني”.

نتيجة 9 طعنات

وروت السيدة التي نجت من الموت تفاصيل الحادث قائلة: غفلت لمدة ساعة وصحيت ولمحت حد في الصالة وخفت ورجعت وشفت خيال وحاولت أزق الباب بس هو كان دخل وحصلت المواجهة واتحايلت عليه أنه يسبنى وقولتله حرام عليك “انا حامل وخد اللى انت عايزه" والموضوع كله لحظة والموضوع كان صعب جدا.