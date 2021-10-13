2.7 مليون فدان.. تعرف على أنواع الذرة المزروعة في مصر.. فيديو

قال الدكتور محمود عبد الفتاح رئيس قسم بحوث الذرة الشامية بالمعهد القومي لبحوث المحاصيل الحقلية، إن استخدامات الذرة الشامية كثيرة ومنها الذرة البيضاء التي تدخل في رغيف الخبز، وهناك الذرة الصفراء التي يتم استخدامها كعلف للدواجن والحيوانات .

وأضاف عبد الفتاح في حواره ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" يتم تهجين أصناف مكونة من أب وأم لإنتاج سلالات من الذرة".

وتابع:" لدينا 24 هجينا من الذرة في الأسواق ما بين الذرة البيضاء والصفراء ".

وأكمل محمود عبد الفتاح :" هناك ذرة شامية سكرية يتم بيعها للفنادق ويتم استخدامها في أطعمة كثيرة ".

ولفت :" في اخر موسم كانت مساحة زراعة الذرة على مستوى مصر 2.7 مليون فدان بإنتاج 8.9 مليون طن ".



