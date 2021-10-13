ياسمين صبري تنشر فيديو من كواليس أحدث جلسات تصوير لها

نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث بدت بإطلالة مشرقة.



وظهرت ياسمين صبري، في الفيديو أثناء تصوير أحدث جلسات التصوير الخاصة بها، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدلا.

وفي سياق آخر، سبق أن ردت الفنانة ياسمين صبري خلال لقائها مع مجلة Harper's Bazaar Arabia عن انتقادات الجمهور لها بشكل مستمر.



وقالت ياسمين: أصبحت أصدق كل ما يقال عني بأني فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة تذكر، وهذا أثر على اختياراتي في الأعمال التي قدمتها واخترتها دون عناية وتركيز في التفاصيل، اقتناعا مني أن الجمهور سيتابعني على أي حال، وأحاول تغيير هذه الحقيقة لأمر إيجابي.



وأضافت: أنا فنانة أتمتع بموهبة التمثيل لكني لم أجد نصا جيدا، وهذا سبب غيابي عن رمضان الماضي 2021، لذلك قررت أن يكون مشروعي الدرامي في رمضان 2022 من تأليفي، وأعمل على تأليف وكتابة النص مع مجموعة من المؤلفين منذ شهر مايو.



ووجهت الفنانة ياسمين صبرى رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وغردت ياسمين صبري: “اغتنم تلك الفرصة اليوم لأعلن الفخر والتباهي بنفسي على صون جسدي واحترام كياني».

وتعقد الفنانة ياسمين صبري، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال التي من المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان المقبل.