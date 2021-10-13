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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه شرب القناة تواصل أعمال مشروع إنشاء خط صرف صحي 400 مم

صدى البلد

أصدر اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، تعليماته بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء خطوط الصرف الصحى الجديدة، وكذا أعمال الإحلال والتجديد للخطوط المتهالكة بمنطقة شارع الغابة بحى ثانٍ. 

 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس شركة "مياه القناة"، لموقع العمل لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع والوقوف على حجم الانجاز الفعلى للأعمال .

 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، فى بيان له، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة تواصل أعمالها في تنفيذ  مشروع انشاء خط صرف صحى قطر 400 مم وطول 250 متر بدءا من شارع الغابة مرورا بشارع دمنهور وحتى شارع 204 ومدرسة المكفوفين ، وذلك للقضاء على مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة والتى تشهد انسدادات مستمرة فى خطوط وشبكات الصرف الصحى نظرا للزيادة السكانية  الكبيرة والتوسع فى انشاء الإبراج السكنية، والتى تسببت فى عدم قدرة الشبكات على استيعاب زيادة الاستهلاك.

 

وأضاف "عصمت" أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى بشارع 201 وشارع 203 بحى السلام بأطوال تصل الى 120 متر، حيث تم الانتهاء من حوالى 70% من  أعمال الإنشاء للخطوط الجديدة وأعمال الإحلال والتجديد للخطوط المتهالكة على أن يتم الانتهاء منه فى نهاية أغسطس الجارى ، وبالتالى القضاء نهائيا على مشاكل الصرف الصحى بمنطقة حى ثان.

 

وفى سياق متصل، أشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أنه فى وقت سابق تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بشارعي الدقهلية والعشريني من مواسير قطر 10 بوصة فخار الى مواسير بلاستيك أقطار 32 بوصة، 24 بوصة ، 20 بوصة ، 16 بوصة ، وكذا الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بشارع المخبز الالى من مواسير قطر 10 بوصة فخار الى مواسير بلاستيك أقطار 24 بوصة ، 20 بوصة للقضاء على مشاكل الصرف الصحى بالمنطقة ، وذلك فى اطار السعي الدائـــــــم لشركة محافظات القناة لتحسـين الخدمات التى تقدمها للمواطنين .

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