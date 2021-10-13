الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر في هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة الأخيرة.



وأكد محمود شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك فرقا في درجات الحرارة الكبرى والصغرى بشكل كبير ودرجة الحرارة تنخفض ليلا بدرجة كبيرة.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر في هيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية تشهد تذبذبا كبيرا في درجات الحرارة العظمي والصغرى ويجب استبدال الملابس الصيفية وارتداء ملابس ثقيلة.



فيما أكد الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التنبؤات بـ الأرصاد الجوية ، إن ما شهدته حالة الطقس بالأمس ، من سحب رعدية هو ليس مؤشرا على أن فصل الشتاء اقترب ، معقبا :" إحنا لسه في الخريف " .

وأوضح الدكتور محمود شاهين ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزه " ، والمذاع على فضائية "دي إم سي " ، أن فصل الخريف معروف عن التقلبات الجوية ، وفرق الطقس بين النهار والليل ، مشيرا إلى أن تلك التقلبات الجوية ستستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر ، ومع بداية فصل الشتاء .

وأشار "شاهين " إلى أن السحب الرعدية بالأمس تكونت نتيجة فروق درجات الحرارة بين درجات الحرارة في الطبقات العليا والطبقات السفلة .

ولفت "شاهين" إلى أنه من الأفضل في حالة الإعلان عن اضطرابات جوية الابتعاد عن قيادة السيارة في حالة أن الشخص يعاني من ارتباك وذعر من أصوات الرعد .

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا، ليلا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، يظل نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.