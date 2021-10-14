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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيات تطرح موديل 2022 من طراز 500X بزيادة سعرية

صدى البلد

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية فيات الايطالية داخل السوق المصرى ، عن طرح الموديل الجديد 2022 ، من طرازها الشهير فيات 500X، بـ 3 فئات سعرية مختلفة .

واوضح وكيل فيات فى مصر ، ان موديل 2022 من طراز فيات 500X جاء بزيادة سعرية تصل الى 15 الاف جنيه الى 20 الف جنيه مقارنة بموديلات عام 2021 السابقة .

وتأتي السيارة فيات 500X موديل 2022 ، بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر ، ويتصل المحرك بناقل حركة DCT من 6 سرعات وجر امامي.

أما الفئة الثالثة سبورت فتأتي بنفس المحرك ولكن مع دفع كلي فيما ارتفعت القوة من 140 حصان الي 170 حصان بزيادة 30 حصان. كما ارتفع عزم الدوران من 230 الي 280 نيوتن متر بزيادة 50 نيوتن متر. 

 

وياتى الهيكل الخارجى للسيارة بطول السيارة قرابة 4.3 متر وعرضها 1.8 متر وارتفاعها 1.6 متر. كما تقدم بقاعدة عجلات بطول 2.6 متر تقريباً مع خلوص أرضي 16 سم. وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية للسيارة 350 لتر.

اما اسعار السيارة فيات 500X موديل 2022 فى مصر 

- الفئة الاولى ارتفعت من 389.900 ألف جنيه الي 409.900 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه

- الفئة الاولى لونين ارتفعت من 394.900 ألف جنيه الي 414.900 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه

- الفئة الثانية ارتفعت من 434.900 ألف الي 454.900 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه

- الفئة الثانية لونين ارتفعت من 439.900 ألف الي 459.900 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه

- الفئة الثالثة ارتفعت من 494.900 ألف الي 509.900 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه

- الفئة الثالثة لونين ارتفعت من 499.900 ألف الي 514.900 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه. 

 

السوق المصري عام 2021 المصري فيات 500 سيارة للعلامة التجارية فيات الايطالية موديل 2022

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