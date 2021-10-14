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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة طوجي تعود للسعودية بحفل غنائي بعد غياب 4 سنوات

صدى البلد

تستعد الفنانة اللبنانية هبة طوجي لإحياء ثاني حفلاتها الغنائية في السعودية،  تطل خلالها على مسرح المرايا في مدينة العلا،  مساء الجمعة 29 أكتوبر، بمشاركة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني.

 


وتعيد هذه الإطلالة هبة طوجي إلى السعودية بعد قرابة أربع سنوات من أولى حفلاتها الغنائية في الرياض في ديسمبر 2017، وحملت آنذاك لقب أول فنانة عربية تغني في المملكة بعد افتتاح موسم الحفلات،  وتصدرت وقتها أغنيتها الشهيرة "مين اللي بيختار" تريندات السعودية،  تزامنا مع الاحتفال بقانون السماح للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ البلاد.

 


وتحتفل هبة طوجي مع جمهورها السعودي بعودتها لساحة الحفلات الجماهيرية بعد غياب دام أكثر من عام ونصف بسبب أزمة كورونا، تزامنا مع انشغالها بتجربة الأمومة لأول مرة عقب زواجها من الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف، كما تفتتح هبة موسم فعاليات  العلا الفنية والثقافية التي تعود للحياة من جديد بعد توقف شهور طويلة.

 

 

وتمتع هبة جمهورها بعرض موسيقي ضخم بمشاركة أوركسترا تضم مايزيد عن 60 موسيقي وتخطف مسامع الحضور في رحلة غنائية أوركسترالية لملكوت أشهر أغنياتها "مين اللي بيختار"، و"لا بداية ولا نهاية" و"متل الريح" بجانب توليفة من أشهر أغاني أعمالها العالمية،  مثل مقطوعات فيلم "علاء الدين"، مع مفاجأتها بغناء رائعة "ليلة" بتوزيع موسيقي مختلف احتفاء بليلتها الغنائية المنتظرة في منطقة العلا الأثرية.

 

 

ومن ناحية أخرى،  تنشغل هبة طوجي حاليا في الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد، مع الموسيقار أسامة الرحباني،  بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.  ويأتي بعد قرابة خمس سموات منذ آخر ألبوماتها،  وانشغلت على تحضير أغنياته لمدة سنة وأطلقت أولى مفاجآته مطلع العام بأغنية لحبيبي بغني".


ويأتي الألبوم الجديد والخامس في مسيرة هبة التي استهلتها منذ 10 سنوات بألبومها الأول "لا بداية ولا نهاية"، ومن بعده بثلاث سنوات ألبوم "يا حبيبي" والذي ضم 16 أغنية مختلفة، منها "خلص" و"صباح الخير" و"أول ما شفته"، وتلته بعده بثلاث سنوات بألبومها المميز "هبة طوجي 30"، والذي خاضت خلاله مغامرة غنائية غير مسبوقة في المجال بتقديمها 30 أغنية دفعة واحدة، من بينها "انت حبيبي" و"انت اللي فليت" و"يلا نرقص" بالإضافة إلى ألبومها المخصص لأعياد الكريسماس "هللويا" بجانب عشرات الأغاني المنفردة.

أسامة الرحباني هبة طوجي السعودية أخبار الفنانيين اخبار الفن

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