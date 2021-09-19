هبة طوجي تحتفل بعيد زواجها الأول بصور من حفل زفافها

نشرت الفنانة اللبنانية هبة طوجى صورا من حفل زفافها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تحتفل فيه بعيد زواجها الأول.

وقالت هبة طوجى : "ذكرى مرور عام واحد على الزواج، الأب الأروع والأكثر محبة وجمال، أنا محظوظة لمشاركة العمر معك، أحبك".

مولود هبة طوجى

وكانت وضعت المطربة اللبنانية هبة طوجي مولودها الأول ؛ من زوجها الموسيقار إبراهيم معلوف

وكتبت طوجي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام": "الحمدلله، شكرا للحياة، نائل معلوف 23 يونيو 2021".

زواج هبة طوجي وإبراهيم معلوف

يذكر أن هبة طوجي وإبراهيم معلوف أعلنا زواجهما في شهر سبتمبر الماضي، خلال تواجدهما في فرنسا، في حفل زفاف بسيط اقتصر على المقربين منهما بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19.

ودخلت هبة طوجي عش الزوجية ، وذلك بعدما تم الإعلان عن عقد قرانها على الموسيقار إبراهيم معلوف في حفل زفاف أقامه الثنائي في فرنسا، وذلك بعدما قامت بتأجيل إتمام الأمر في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي بسبب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

وما أن تم الإعلان عن عقد قرانهما حتى تداول الكثيرون من متابعي هبة طوجي صوراً لها من حفل الزفاف مع زوجها إبراهيم معلوف على السوشيال ميديا مؤخراً.

جدير بالذكر أن الموسيقار إبراهيم معلوف موسيقار حاصل على عدة جوائز عالمية عن مسابقة البوق الدولي المجري في Pilisvörösvár في عام 2002، بالإضافة إلى جائزة في مسابقة البوق الوطني (واشنطن دي سي) في عام 2001 وجائزة في مسابقة موريس الدولي أندريه في باريس في عام 2003.