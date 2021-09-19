أشرف زكي: السيسي اقتحم الملف الشائك بقراراته تجاه الفنانين

قدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته الأخيرة لأهل الفن، قائلا إن الرئيس السيسي، اقتحم ملفا شائكا.. والحمد لله.

وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أنه منذ سنوات والرئيس عبد الفتاح السيسى يولي الفن والفنانين اهتماما كبيرا، مؤكدا أن كلمات الشكر عاجزة أمام ما يقدم الرئيس السيسي للفن والفنانين.

وتابع أن أهل الفن يعانون كثيرا، وقرارات الرئيس السيسي تعد رعاية حقيقية لهم، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما يقدمه خلال الفترة الأخيرة للفنانين.

وأردف أشرف زكي، أنه يتم التواصل مع التضامن الاجتماعي، لتدخل الأسرة الفنية في رعاية اجتماعية متكاملة، وسيكون لهم تامين اجتماعي وصحي، مشير إلى أنه يتم التواصل حاليا مع وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن هناك أربع نقابات، منهم ٣ فنية، وواحدة تشكيلية، وأعداد الأعضاء بها تصل إلى ثلاثة آلاف، مضيفا: “بدأنا اجتماعات مع بعض الوزراء المعنيين لمتابعة كيفية مساعدة الفنانين ووضع برامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر لهم”.

وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسى في اجتماعه مع الحكومة، اليوم الأحد، مسألة تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والدور المهم التي تقوم به خاصة فيما يتعلق بالعاملين الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم.

واطلع السيسي على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي.